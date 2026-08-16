‘México está en pleno desarrollo con la 4T’: El análisis petrólero del hijo de AMLO

José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, compartió un análisis petrolero en medio de la crisis por el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán, su hermano.

“Petróleo, gas y un mapa de México” es como se titula el análisis publicado en su cuenta de X, donde menciona que la mezcla mexicana cerró arriba de 80 dólares por barril la semana pasada debido a las tensiones en Medio Oriente, mientras el Brent rozó los 90 dólares por barril de crudo.

Destacó un “plan de gas en marcha”, aunque no especificó si se refería al Plan de Gasoductos presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo pasado.

En su publicación, dicho plan consistía en duplicar la producción nacional a 5 mil 871 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), además de sumar 32 mil megavatios de capacidad, con renovables pasando del 24 al 38 por ciento.

Este plan ayudaría a reducir las importaciones de gas de México, que compra el 75 por ciento de su gas natural a Estados Unidos.

José Ramón López Beltrán destaca crecimiento económico en el sector energético

Además de los datos de encarecimiento del petróleo y el plan de expansión para la producción de gas natural, José Ramón López Beltrán, que compartió una foto desde el restaurante Buc-ee’s, destacó un dato que, según él, “nadie comentó”, y es que en el primer trimestre del año, Hidalgo creció 8.2 por ciento y Tamaulipas 5.3 por ciento.

“El mapa económico de México se está redibujando hacia estados que antes no salían en la foto. Petróleo caro, plan de gas en marcha, y México en pleno crecimiento y desarrollo con la cuarta transformación de la vida pública de México”, escribió José Ramón López Beltrán en redes sociales.

Los comentarios del hijo de AMLO no son aislados, y al menos una vez por día destaca datos económicos o de energía relacionados con México y las acciones de la 4T.

El pasado 13 de agosto escribió que “la demanda eléctrica de México crecerá 30 por ciento en los próximos años” debido a los centros de datos, el Nearshoring y la electrificación.

Admitió que aunque se sumen 32 mil megavatios de capacidad, no alcanza para que México se independice del gas natural de EU, aunque ayudará a la soberanía energética, que se traduce en “tener capacidad de decidir, diversificar fuentes, generar más en casa y negociar desde una posición menos vulnerable”.