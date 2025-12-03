Explosión en la Magdalena Contreras: Joven se quema al tratar de encender el boiler en su vivienda

Dos policías ingresaron al inmueble y usaron cubetas de agua para contener el fuego en la vivieda localizada en la Magdalena Contreras. Durante estas acciones, uno de los elementos identificó que un tanque de gas presentaba una fuga. [Fotografía. SSC-CDMX]

Nuevo miedo desbloqueado, es hora de comprar un calentador solar. La tarde de este miércoles 3 de diciembre, un joven resultó con quemaduras de segundo grado luego de que intentó prender el boiler dentro de su vivienda, ubicada en Cerrada Alcatraz y la esquina con Las Flores, en la colonia El Ermitaño, de la alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, los policías acudieron al domicilio tras recibir el aviso de una explosión y observaron humo saliendo de la vivienda. Ante la emergencia, solicitaron apoyo de los servicios médicos y de bomberos para controlar la situación.

Dos policías ingresaron al inmueble y usaron cubetas de agua para contener el fuego. Durante estas acciones, uno de los elementos identificó que un tanque de gas presentaba una fuga.

Ante dicha situación, decidió cargarlo y arrastrarlo hacia el exterior para evitar una nueva explosión. Una vez fuera de la vivienda, cerró la válvula y enfrió el tanque con agua para reducir el riesgo.

Los paramédicos evaluaron al joven, quien presentaba quemaduras de segundo grado. Tras una primera valoración, lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

El joven comentó a las autoridades que la explosión ocurrió en el momento en que intentó prender el boiler de su domicilio.

En las imágenes compartidas por la SSC-CDMX se observan las maniobras implementadas por los elementos de seguridad al interior de la vivienda. La explosión ocurrió junto a una de las habitaciones del domicilio.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos llegó más tarde al inmueble para asegurar la zona. Controlaron el fuego al interior de la vivienda, retiraron el tanque de gas y realizaron una fuga controlada con el fin de evitar daños adicionales en las casas aledañas.

Las autoridades de la CDMX no reportaron más personas lesionadas ni daños estructurales en viviendas vecinas.