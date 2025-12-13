¿Por qué las inyecciones de Lenacapavir están revolucionando la prevención contra el VIH?

Con solo dos dosis al año, el lenacapavir busca facilitar la prevención del VIH en poblaciones de alto riesgo. (Foto: Freepik)

El lenacapavir irrumpió en la lucha global contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) como una de las innovaciones médicas más prometedoras de los últimos años.

Este medicamento inyectable, que solo debe administrarse dos veces al año, ofrece una alternativa radical al tratamiento estándar para la prevención del VIH, la cual requiere de la toma de una pastilla diaria.

Su impacto no solo ofrece un esquema mucho más práctico para frenar esta enfermedad, sino que representa un hito científico que podría transformar la forma en que se controla el VIH y el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) en todo el mundo.

¿Qué es lenacapavir y cómo funciona?

El lenacapavir es un medicamento antirretroviral de última generación que actúa de forma distinta a los tratamientos tradicionales.

En lugar de inhibir enzimas como otros fármacos, se dirige a la cápside del VIH, la estructura que protege su material genético, interrumpiendo así procesos esenciales para la replicación del virus dentro del organismo.

Hasta hace poco, el lenacapavir se utilizaba únicamente el tratamiento de personas ya infectadas, pero en meses recientes, la Agencia Europea del Medicamento y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobaron su uso como profilaxis preexposición (PrEP), es decir, como tratamiento preventivo para personas que no están infectadas, pero son vulnerables al contagio (trabajadores sexuales o quienes tienen una pareja seropositiva).

Ensayos clínicos demostraron que el lenacapavir reduce de forma significativa el riesgo de infección por VIH. (Leo Lintang)

¿Por qué el lenacapavir es clave para prevenir el VIH?

Hasta ahora, las opciones de PrEP requerían una pastilla al día, lo que puede resultar difícil de mantener para muchas personas debido a situaciones cotidianas como olvidar la dosis o, en su mayoría, por la falta de acceso.

Para los especialistas, el lenacapavir elimina esta barrera al reducir la frecuencia de dosis a dos inyecciones al año, facilitando la adherencia y mejorando la protección continua. Además, señalan otras ventajas sobre los tratamientos tradicionales:

Ofrece mayor privacidad, evitando que otras personas asocien el medicamento con VIH.

Facilita su uso a jóvenes y comunidades con barreras de acceso al sistema sanitario.

Garantiza una protección continua, sin altibajos por el olvido de la toma diaria de pastillas.

OMS y FDA respaldan el uso del lenacapavir

Ensayos clínicos recientes han demostrado resultados extraordinarios. En algunos estudios, lenacapavir mostró una reducción casi total del riesgo de infección, con solo unos pocos casos entre miles de participantes que recibieron el tratamiento preventivo.

Estos datos han impulsado su aprobación por agencias regulatorias como la FDA en Estados Unidos y su recomendación por organismos internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha respaldado esta estrategia preventiva, incorporándola en sus directrices como opción eficaz y práctica para reducir nuevos contagios, especialmente en contextos donde el acceso a tratamientos diarios es limitado.

Es importante precisar que el lenacapavir no es una vacuna ni una cura del VIH, pero representa uno de los pasos más significativos hacia una prevención efectiva y de largo plazo.

Con información de EFE.