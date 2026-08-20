Jornada 5 de la Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos del Apertura 2026?

América llega como líder a la Jornada 5 de la Liga MX (Foto: Cuartoscuro, Liga MX, IA Gemini).

La quinta fecha del Apertura 2026 arranca este viernes con las Águilas del América en la cima general. Bajo el mando de Guillermo Almada, los azulcremas buscan consolidar su invicto al visitar a Juárez, sotanero que acumula cuatro derrotas seguidas.

El entrenador uruguayo mantiene un rendimiento óptimo al combinar experiencia y jóvenes talentos, seguido por los sorpresivos Xolos de Tijuana de Gil Mora, los Rayados de Matías Almeyda y los Zorros del Atlas.

Partidos de la Jornada 5 de la Liga MX: Fechas, horarios y canales de televisión

Así queda la programación de todos los partidos de la Jornada 5 de Liga MX:

Rayados de Matías Almeyda visita León tras golear 6-1 a Juárez. La escuadra regia suma nueve puntos en el tercer puesto con Oliver Torres y Diego Rossi, ante unos Esmeraldas que registran dos victorias y dos derrotas.

Tigres recibe en el Universitario al Atlante del ‘Piojo’ Miguel Herrera. El cuadro felino ocupa el sitio 16 con un punto tras la salida de Guido Pizarro como DT y la llegada como interino de Víctor Manuel Vucetich, buscando su primer triunfo.

Las Águilas exponen su invicto en la frontera ante Bravos. El equipo de Coapa viene de superar 3-0 al San Luis con dianas de Raphael Veiga, Óscar Perea y Osvaldo Arriaga, liderando el torneo con 10 unidades.

Gallos Blancos recibe a Toluca en el Estadio Corregidora. Ambos clubes buscan sumar de a tres puntos tras concretar empates sin anotaciones en sus respectivos duelos de la cuarta fecha disputada la semana anterior.

Chivas, bajo las órdenes de Gabriel Milito, choca en casa contra los Xolos de Sebastián Abreu. La jauría llega inspirada tras vencer 2-1 al campeón Cruz Azul con gran actuación del juvenil Gilberto Mora.

La Franja se mide en el Cuauhtémoc ante Santos Laguna. Los camoteros vienen de sacar un triunfo 3-2 sobre Pachuca, mientras que la escuadra lagunera requiere sumar para no alejarse de puestos de liguilla.

El campeón Cruz Azul enfrenta al Atlas de Hernán Crespo. La escuadra tapatía se ubica en la cuarta posición general tras vencer 2-1 a Tigres con intervenciones clave del guardameta colombiano Camilo Vargas.

Atlético de San Luis recibe en el Lastras al Pachuca de Benjamín Mora. La escuadra hidalguense confía en la cuota goleadora del venezolano Salomón Rondón, quien registra cinco anotaciones en la presente campaña.

Los Pumas, con Keylor Navas bajo el marco, cierran la actividad dominical ante Necaxa. El conjunto auriazul busca mayor efectividad al frente tras igualar sin anotaciones en su duelo anterior frente a Querétaro.

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX en el Aperturs 2026?

América lidera con 10 puntos por mejor diferencia de goles que Tijuana. Monterrey y Atlas marchan abajo con nueve unidades cada uno. En el fondo, Tigres ocupa el antepenúltimo puesto con un punto y Juárez es colero sin unidades.

¿Cómo va la tabla de goleo en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Lucas Ocampos (Monterrey) y Salomón Rondón (Pachuca) encabezan el goleo individual con cinco dianas. Les siguen Olavio Vieira (Pumas), Ali Ávila (Querétaro) y Julián Carranza (Necaxa), todos empatados en la tabla con tres anotaciones.

Con información de EFE