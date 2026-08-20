Informante de la DEA asegura que irá con las autoridades mexicanas para esclarecer el asesinato de Paco Stanley

El expolicía Jorge Godoy aseguró que estuvo en el momento en que ordenaron el asesinato de Paco Stanley durante su encarcelamiento (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Jorge Godoy López es expolicía judicial de Jalisco y presunto testigo de cuando se dio la orden del asesinato de Paco Stanley, además de informante de la DEA por el caso del asesinato de su agente llamado ‘Kiki’ Camarena. Después de más de 20 años fuera de México, aseguró, regresó para cooperar con las autoridades y dar con el nombre real de autores del crimen.

De acuerdo con un archivo de 1997 de Los Angeles Times, Godoy era policía y posteriormente se convirtió en guardaespaldas de narcotraficantes en el Cártel de Guadalajara bajo el mandato de Ernesto Fonseca Carrillo ‘Don Neto’.

Ante esto, Godoy fue encarcelado y pasó 28 meses en prisión antes de convertirse en “informante pagado de la DEA”, de acuerdo con el medio estadounidense. Presuntamente, fue en ese periodo de tiempo en que se enteró en tiempo real sobre la orden de asesinar la presentador.

¿Qué dijo Jorge Godoy sobre el caso de Paco Stanley?

Según dijo en una conferencia de prensa este jueves, el contexto actual, le permitieron finalmente poder volver a pisar México tras supuestas amenazas de partidos políticos y aseguró que iría a la Fiscalía para ponerse al servicio de las autoridades para cerrar el caso de Paco Stanley.

Juan Carlos Uribe, director y productor del documental Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley en que Godoy dio su testimonio, aseguró que la razón para la que se presentó fue la de “decir la verdad y liberarse de esa carga”, además de ayudar a resolver ‘la verdad’ y que esta se sepa de forma pública.

“Yo vengo a ponerme las órdenes de las autoridades correspondientes, porque yo estoy diciendo la verdad y sé cómo se desarrollaron todos los hechos. De alguien más que me quieran implicar que soy cómplice, pues yo no veo en qué, porque yo no lo vine a matar”, expresó Godoy ante los medios.

El nuevo documental retoma el tema del asesinato de Paco Stanley. (Foto: Créditos Cuartoscuro/Germán Romero)

Sobre Mario Bezares, aseguró que, con su testimonio en que lo refirió y a Paola Durante, únicamente quiso dejar en claro que ellos no fueron mencionados cuando supuestamente se dio la orden de la ejecución.

“Mi respeto. Él tiene la libertad de pensar lo que guste porque yo no le estoy haciendo un mal a él, yo nada más estoy rectificando que nunca señalaron ni nombraron a la señorita Paola ni al señor Bezares a la hora de que ordenaron la ejecución. Eso es todo lo que yo dije y hay más”, expresó.

Asimismo, explicó que no está interesado en buscar al hijo de Paco, Paul Stanley, ni a ninguna persona del círculo cercano al difunto presentador de televisión, sino únicamente decir lo que sabe.

“De buscarlo a él, no. Ni a Bezares ni a Paola. Simplemente yo estoy diciendo lo que yo escuché adentro y de que se lo aventaron ellos, ellos fueron”, expresó.

De acuerdo con el documental disponible en la plataforma de streaming Reele TV, Juan José Esparragoza Moreno ‘El Azul’ habría sido el presunto autor intelectual al dar la orden desde una prisión y Carlos Acevedo, ‘El Pato’, el autor material.

Según la producción, ‘El Pato’ supuestamente fue un exagente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la cual cerró en 1985. Gran parte de la investigación se llevó a cabo gracias al testimonio de Jorge Godoy.

El director del metraje presumió además que aunque ViX y Prime Video han lanzado documentales al respecto, el de su plataforma es el único que señala con nombres a los responsables.

“Era como la CIA mexicana (...) era agente y luego se convirtió en narco”, afirmó sobre ‘El Pato’ en una entrevista para De Primera Mano Uribe.

Camioneta en donde fue asesinado a balazos Paco Stanley el 7 de junio de 1999. (Cuartoscuro)

¿Qué han dicho Mario bezares y Paul Stanley sobre el documental sobre el asesinato de Paco Stanley?

Luego del estreno del documental, Paul Stanley fue cuestionado al respecto; sin embargo, mostró que no le interesaba hablar al respecto y que estos materiales únicamente estaban hechos para lucrar.

“Mi papá ya está muerto desde hace mucho tiempo. Nada, ni verdades o no verdades de mucha gente, lo va a revivir. Nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”, expresó ante la prensa de espectáculos.

En tanto, Bezares en su momento aseguró que, si las pruebas eran reales, tendrían que ir ante las autoridades para que se cierre la investigación después de 27 años.

“Nos dicen que estamos totalmente exonerados de todo (...). Ojalá sean pruebas fehacientes y que sea verídico, que lo lleven a la Fiscalía”, dijo Bezares para Ventaneando .

Y es que, en un principio, Bezares fue acusado como coautor inteelctual del asesinato de Paco Stanley, ante lo que lo aprehendieron; sin embargo, recuperó su libertad al no ser hallado culpable.

“A estas alturas, después de 27 años, sí quiero que se esclarezca esto y que realmente ya se termine esta persecución”, concretó.