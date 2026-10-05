Donan hospedaje a pacientes

La Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) y Airbnb concretaron una alianza para eliminar la barrera del hospedaje para pacientes foráneas que viajan a la Ciudad de México a recibir tratamiento. Debido a que la capital concentra más del 40 por ciento de las instituciones de alta especialidad, el traslado y la estancia representan un costo crítico para las familias. La iniciativa brinda alojamiento temporal gratuito como parte de un fondo de 20 millones de pesos anunciado por la plataforma para ofrecer 12 mil noches de estancia médica en tres años. Bajo la dirección de Ángel Terral, director General de Airbnb para México y Centroamérica, la empresa demuestra cómo la tecnología y la colaboración generan un impacto social positivo.

Sostenibilidad que factura

La entrega del Corporate Sustainability Assessment de S&P Global dejó números favorables para el grupo que encabeza FEMSA. Coca-Cola FEMSA registró su mejor puntaje en esta medición internacional tras meter mano en la transparencia de compras, el cuidado del agua y la gobernanza. Detrás de este resultado destaca la gestión de Catherine Reuben, quien desde la Dirección de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA consolida una ruta donde los indicadores de sostenibilidad sirven como palanca de valor y certidumbre financiera a largo plazo. El movimiento incluye la adopción del marco TNFD para evaluar impactos sobre la biodiversidad, mientras la casa matriz alinea sus estados financieros a los estándares IFRS S1 e IFRS S2. Frente a los grandes fondos de inversión, el grupo prefirió adelantarse a las exigencias del mercado para demostrar que su operación resiste cualquier fiscalización global.

Empresario mexicano con Trump

Juan José Arellano Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, asistió por segunda ocasión a la Casa Blanca por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre,. La presencia del directivo refleja la relevancia del empresariado mexicano en la economía binacional. A nivel nacional, la operación de Grupo ARHE destaca por el Mazatlan Logistics Center (MLC), un parque logístico e industrial con una capacidad para movilizar más de 200 mil toneladas al año. Dicha infraestructura responde a la demanda de las cadenas de suministro en Norteamérica. A la par de este complejo, el conglomerado mantiene una estrategia de diversificación mediante inversiones activas en los sectores inmobiliario, hotelero, educativo y gastronómico, consolidando su huella operativa y su papel en el desarrollo económico y comercial.

Amenaza a familias

La inflación general en México fue de 3.42 por ciento anual en la primera mitad de septiembre, pero los alimentos avanzaron 4.59 por ciento, reportó el INEGI. El dato pega al bolsillo, pues los hogares destinan casi cuatro de cada 10 pesos a esta categoría. La presión es global: la FAO reportó que los alimentos subieron 1.9 por ciento en agosto, con el trigo acumulando un alza anual de 15 por ciento por tensiones geopolíticas y energía, particularmente en el Mar Negro y Medio Oriente, además de los costos de energía y fertilizantes, mantienen presión sobre las cadenas alimentarias.

A este choque externo se suma un riesgo fiscal interno en el Paquete Económico 2027. La propuesta de reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta incluida en el Paquete Económico 2027 para limitar deducciones a empresas podría terminar transfiriendo mayores costos de producción al consumidor final, ya sea en el precio o en la disponibilidad de los productos. Por ello, al tomar decisiones locales debe considerarse el entorno internacional y evitar generar presiones adicionales sobre los productores.

Cruz Azul invierte 6 mil 500 mdp

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración, alista la ruta de crecimiento de la firma. La cementera destinará 6 mil 500 millones de pesos a Hidalgo para generar más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y alcanzar una producción anual de hasta 3 millones de toneladas.

Con este proyecto, la empresa estima un crecimiento del 17 por ciento en su producción de cemento para el cierre de 2026. Además de Hidalgo, Cruz Azul consolida su presencia en Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y la Ciudad de México con inversiones en producción, salud, educación y deporte.