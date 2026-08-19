Con Alfredo Olivas y Julión Álvarez: Así habría sido la fiesta de XV años de una de las hijas del ‘Tío Lako’

La decoración de la fiesta de la hija del 'Tío Lako' estuvo inspirada en el cuento de Cenicienta [Fotografía. Shutterstock, Cuartoscuro]

La reciente detención de Marisol ‘N’, hija de ‘Tío Lako’, uno de los líderes del CJNG, hace recordar la ostentosa fiesta de XV años que el presunto líder criminal organizó para otra de sus hijas en 2023, con cerca de mil invitados en una pequeña localidad de Michoacán.

Marisol ‘N’ fue detenida junto con Lourdes ‘N’, identificada como la pareja sentimental de ‘Tío Lako’. El operativo se realizó este miércoles 19 de agosto en la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato.

En dicha localidad se llevó a cabo la celebración que destacó por la decoración inspirada en Cenicienta, los regalos de lujo, los fuegos artificiales, un espectáculo de drones y las presentaciones de artistas como Julión Álvarez y Pancho Barraza.

¿Cómo fueron los XV años que organizó ‘Tío Lako’ para su hija?

La celebración se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2023 para festejar los XV años de Nicole Guerrero, a la que asistieron alrededor de mil invitados, de acuerdo con información de Quadratín.

La temática transformó el lugar en un auténtico cuento de hadas inspirado en Cenicienta. El montaje incluyó figuras tridimensionales del personaje, acompañadas de proyecciones con escenas de la película de Disney, así como techos, columnas y un escenario completamente cubiertos por arreglos de rosas en tonos morado, rosa y amarillo.

La producción no se limitó al salón. Durante la noche hubo fuegos artificiales y un espectáculo de drones que iluminaron el cielo de Tinaja de Vargas. Entre las figuras que se formaron en el aire apareció la leyenda HBD, siglas en inglés de Happy Birthday.

Las imágenes de la celebración comenzaron a difundirse en redes sociales meses después del evento, en las que se pudo observar a sujetos armados que portaban chalecos tácticos con las siglas del CJNG observando el espectáculo de pirotecnia.

¿Qué artistas estuvieron en los XV años de la hija de ‘Tío Lako’?

El entretenimiento reunió a varios nombres reconocidos de la música regional mexicana. El programa incluyó la participación del comediante Teo González.

De acuerdo con fotografías publicadas por el diario Reforma, la cartelera musical incluyó a artistas como Pancho Barraza, Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Los Sebastianes y Los Alegres del Barranco, agrupación que, dos años después, fue señalada por presunta apología del delito tras interpretar canciones con referencias a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del CJNG.

La celebración también destacó por los regalos que recibió la adolescente. Entre los obsequios se encontraba un Mercedes-Benz Clase G de color rosa, uno de los modelos todoterreno de lujo de la automotriz alemana, además de una camioneta RZR multiterreno.

Las camionetas que recibió de regalo la hija del 'Tío Lako' [Fotografía. Quadratín]

¿Quién es el ‘Tío Lako’, el líder del CJNG?

Aunque ocurrió en septiembre de 2023, aquella celebración habría proporcionado a las autoridades una pista sobre la ubicación de ‘Tío Lako’, identificado como líder local de la célula ‘Los Guerreros’ del CJNG.

El 16 de noviembre de ese año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional participaron en un operativo para localizarlo. Las acciones ocurrieron después de que las autoridades ubicaran un rancho en Michoacán donde encontraron animales exóticos, entre ellos una pantera, un león y un tigre.

El nombre de ‘Tío Lako’ cobró mayor relevancia dentro de los perfiles relacionados con el CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, ya que apareció en listas de posibles sucesores con posiciones importantes dentro de la organización.

El entorno familiar de Guerrero Martínez también quedó marcado por aquel operativo. Uno de sus hijos, Rubén Guerrero Valadez, ‘El Láminas’ o ‘El R1’, señalado como presunto sicario del círculo cercano de ‘El Mencho’, murió durante las acciones militares en el Tapalpa Country Club, Jalisco.

Ahora, la detención de Marisol ‘N’, otra de las hijas de ‘Tío Lako’, y de Lourdes ‘N’, su pareja sentimental, vuelve a colocar bajo los reflectores a la familia del presunto líder criminal, quien hasta el momento permanece prófugo.

Con información de Quadratín