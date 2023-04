'H9', de los Beltrán Leyva, 'obligó' a Mario Aguilar a dar show en XV años; así fue la fiesta

El comediante Mario Aguilar reveló que acudió a amenizar una fiesta de XV años de la hija de un narcotraficante mexicano hace unos años a Tepic, Nayarit, pero aseguró que aceptó engañado porque pensó que iría a un evento ganadero.

Las sospechas comenzaron cuando abordó el avión de una aerolínea comercial y se dio cuenta que alrededor solo había caras famosas, según contó en el podcast Doble G, justo donde conoció a Gusgri, que aseguró se trataba de ‘H9′, el ex líder del cártel de los Beltrán Leyva.

“Yo no sabía, a mi sí me llevaron con engaños”, contó el youtuber que dijo que no preguntó de quién se trataba. “Obligado me llevaron”, añadió.

¿Cómo fue el encuentro entre Mario Aguilar y ‘H9′?

El mánager de Aguilar le dijo que les habían mandado un mensaje para contratarlo “para un evento ganadero”, por lo que al llegar fue dividido en algunos grupos que subieron a camionetas para llevarlos al hotel.

“No se veía para afuera (…) Fue un ratote (como de terracería) y a lo lejos se veía una casota”, contó. Al llegar se dio cuenta que se trataban de unos XV años y que se encontraban músicos como Pancho Barraza.

“De repente llega un señor y me dice: ‘el patrón quiere hablar contigo’. Así como lo ves en las novelas, así me pasó. Estábamos en una cocina, voy para atrás y ahí era el merequetengue con las cadenotas”.

Pero a esa parte -en el que vio animales como tigres-, se le permitió entrar solo para estar frente a frente con el capo, quien le dio su pago con todo y su propina, que recordó era de 20 o 30 mil pesos.

“Ahí le va su dinero joven y una propina y abre una cajuela, saca una caja de buchanans y me la da. Le digo es que yo no tomo”, pero descubrió que adentro de la caja estaba lleno de billetes.

Le ofrecieron comida y como estaba hambriento aceptó un menú que incluyó pollo. “Yo comí en chinga y me acuerdo que los demás yo les pregunté y me dijeron ‘ay yo vengo cada año’”. Aunque no lo dejaban juntarse con la demás gente, asegura que lo trataron bien. “Estaba muy nervioso (…) Yo iba a un evento ganadero, yo no iba a ese pedo”.

Sin embargo, refiere que no es la primera vez que le pasa: “Yo me cagué, pero todo bien. A mí se me pagó por mi trabajo. Si estás en este medio te va a pasar, en México más. Y no te das cuenta porque creo que el género mas fuerte es el regional, ¿no? La morra quería su foto y el papá hace todo por la hija”, expresó.