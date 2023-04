‘Travieso’ Arce recuerda la vez que lo ‘levantaron’... para llevarlo a fiesta del ‘Chapo’ Guzmán

Uno de los boxeadores mexicanos más destacados en la historia reciente del deporte fue Jorge ‘Travieso’ Arce, quien en una ocasión fue invitado a una fiesta de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán de una forma poco común: con un ‘levantón’.

Aunque no los conocía, aquel día vio en persona no solo al narcotraficante mexicano, sino a otros personajes inmiscuídos en el crímen organizado queienes, incluso, lo halagaron por su trayectoria, pues en aquel entonces se encontraba en la cúspide de su carrera.

Jorge 'el Travieso' Arce peleando en el ring. (Foto: Cuartoscuro) (Carlos Canabal Obrador)

¿Cómo fue la invitación al ‘Travieso’ Arce para la fiesta del ‘Chapo’?

‘Travieso’ Arce contó que un día iba manejando cuando, de pronto, un vehículo le cerró la circulación, argumentando que eran policías; incluso estaban vestidos como tal.

No obstante, aquellos hombres le dijeron que tenían la instrucción de llevarlo a una fiesta del ‘Chapo’ Guzmán, por lo que fue encapuchado, de acuerdo con lo que contó en una entrevista con Javier Alarcón.

“Me agarraron, me vendaron los ojos y me llevaron a un rancho. Querían saludarme (los narcotraficantes) y ni modo que dijera que no”, dijo el exboxeador, quien además recordó que saludó a una gran cantidad de personalidades, aunque no dio nombres, y dijo que halagaron su trayectoria en el deporte de los guantes rojos.

“Me saludaron, saludé a toda la gente, todos los nombres que te puedas imaginar, ahí estaban en esa fiesta, saludé a todos: ‘Hola, mucho gusto, yo lo he visto a usted’, les decía mientras ellos me contestaban: ‘Campeón, te queremos, prepárate, cuídate y te apostamos’”, recordó.

Jorge 'el Travieso' Arce con uno de sus cinturones. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Narcotraficantes querían regalarle una camioneta al ‘Travieso’ Arce

Jorge Arce rememoró que en la misma fiesta había una camioneta de lujo con un gran moño rojo, misma que Guzmán y otros de sus invitados compraron para regalársela al entonces boxeador.

“Les digo que no, que no me alcanza para pagarla, entonces me preguntan: ‘¿Qué quieres?’ Y les digo: ‘No, nada, solo regrésenme donde me recogieron’ y ya, aquí andamos”, explicó Arce, quien ya no volvió a ir a alguna fiesta de ese estilo.