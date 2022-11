‘Travieso’ Arce invita tacos a niño que le pidió una moneda; ¿A qué se dedica el exboxeador?

Lo famoso no le quita lo humilde y gentil al exboxeador mexicano Jorge ‘Travieso’ Arce y lo manifestó con un gran gesto que tuvo con un niño que le pidió dinero para un taco.

El ‘Travieso’ demostró que un día puede estar dándole clases de boxeo al bicampeon de Fórmula 1, Max Verstappen, que ‘echandose un taco’ con un niño desconocido que le pedía una moneda.

Esto sucedió en Hermosillo, Sonora, donde el expúgil oriundo de Los Mochis, Sinaloa fue captado por otro comensal invitandole de comer a un pequeño en un restaurante de mariscos.

“Nos encontramos al ‘Travieso’ Arce. Este niño le pidió dinero para comer. Lo invictó a comer con él”, menciona en un video el comensal que se percató del gran gesto del deportista.

Después, Jorge Arce explicó que acudió a comer solo y como el niño se acercó a pedirle dinero, prefirió pagarle la comida. Asegura que el video no fue grabado por un conocido suyo y que no lo compartió por pretencioso.

“Oiga, ayer fui a comer tacos de camarón, que me encanta, aquí en Hermosillo. Un niño me pidió dinero para comer; como iba solo, lo invité a comer conmigo. Una muchacha me grabó y me etiquetó en Instagram. No es presunción, solo es ayudar al prójimo. Aquí se los dejo [el video]”, comentó el expúgil.

Oigan ayer fui a comer tacos🌮 de camarón 🦐 que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo. da RT pic.twitter.com/pgwNUGcQvx — Jorge Arce (@traviesoarce27) November 3, 2022

¿A qué se dedica ‘Travieso’ Arce?

Jorge ‘Travieso’ Arce se retiró del box profesional en 2014 tras 18 años de carrera y una marca de 64 triunfos (49 KO´s), ocho derrotas y dos empates.

Desde entonces ha participado en varios reallity shows o programas de concurso como Big Brother VIP, Bailando por un sueño, La isla y Exatlón México. También incursionó como cantante de temas de regional mexicano. Fue comentarista de box para Azteca Deportes.

Por recomendación de su esposa, que es contadora y administradora de empresas, invirtió en el negocio de bienes y raíces y parte de sus ingresos provienen de la renta de inmuebles.

Se mudó a Hermosillo, Sonora porque al parecer padece ombrofobia o pluviofobia, que es el miedo continuo e intenso a las lluvias y a los eventos que se presentan alrededor como truenos, relámpagos, ventarrones, entre otros.