‘El Travieso’ Arce invita tacos a un niño en Hermosillo: Esta es la taquería que visitó

El exboxeador sinaloense Jorge ‘Travieso’ Arce vive en Hermosillo, Sonora desde hace un tiempo y hace una semana acudió a un restaurante en aquella ciudad, donde protagonizó un gesto que fue aplaudido en redes sociales.

A través de Instagram, la usuaria Cynthia Castillo publicó un video donde se observa al deportista charlar y luego sentarse a comer con un niño: “Hoy nos encontramos al ‘Travieso’ Arce: todavía hay personas que le gusta ayudar a quienes lo necesitan. Ese niño que está sentado con él llegó pidiéndonos dinero para comer y él lo invitó”.

Arce más tarde vio el video y lo compartió en su Twitter: “Oigan, ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invité a comer conmigo, una muchacha me grabó y me etiquetó en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo”.

Oigan ayer fui a comer tacos🌮 de camarón 🦐 que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo. da RT pic.twitter.com/pgwNUGcQvx — Jorge Arce (@traviesoarce27) November 3, 2022

El restaurante que visitó ‘Travieso’ Arce

Los tacos que ama tanto el boxeador los probó en un establecimiento llamado El Anzuelo Taco Fish, ubicado en el Boulevard Francisco Eusebio Kino 301, la cual tiene otras dos sucursales en Hermosillo.

Este sitio abrió en enero de 2020, se especializa en ‘el clásico taco sonorense’ servido con complementos de una barra fría de verduras.

El lugar se especializa en tacos estilo Sonora. (Foto: Facebook / El Anzuelo Taco Fish).

En tacos, cuenta con opciones de camarón, pescado, atún ahumado, pulpo adobado, chile güero con camarón, los cuales van de 50 a 60 pesos cada uno.

O bien, preparan quesadillas de diversos mariscos como camarón enchilado, por un rango de 60 a 85 pesos; además de tostadas frescas por 80 pesos o chiles rellenos de atún, queso con camarón por 50 pesos. Las bebidas se sirven en 23 pesos. El cheque promedio por persona es de alrededor de 200 a 300 pesos.

El Anzuelo sirve tacos, tostadas y quesadillas. (Foto: El Anzuelo Taco Fish).

Sonora es un estado donde, además de la calidad de sus cortes de carne, destaca por preparaciones como la machaca, la arrachera, la carne asada; además, al ser costero, posee muchos platos con su variedad de pescados y mariscos y los tacos no son la excepción.

De hecho, hay quienes consideran que es muy difícil encontrar en lugares como la Ciudad de México la misma calidad de ‘taco fish’ que en Sonora.