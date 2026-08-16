Fallece Tommy John a los 83 años: Venció la ‘sentencia de muerte’ de los pitchers con cirugía pionera de codo

Tommy John, exlanzador de Grandes Ligas, murió a los 83 años tras una carrera de 26 temporadas en la MLB. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo)

Tommy John murió a los 83 años. El legendario exjugador de Dodgers y Yankees ganó 288 juegos durante una carrera de 26 años en las Grandes Ligas y se convirtió en el primer lanzador en regresar con éxito tras una cirugía pionera de codo que más tarde llevaría su nombre.

Murió en su casa en Bradenton, Florida, la noche del sábado, informó el domingo el agente Mike Maguire. Había estado bajo cuidados de hospicio.

Los Yankees de Nueva York hicieron una publicación en redes sociales el 8 de agosto en la cual John escribió que quería despedirse de todos, incluidos amigos y aficionados que lo siguieron a lo largo de su carrera, y expresó: “Nunca los olvidaré”.

¿Quién fue Tommy John?

John fue cuatro veces All-Star, con marca de 288-231 y efectividad de 3.34 durante una carrera que se extendió de 1963 a 1989. Lanzó para:

Cleveland

Medias Blancas de Chicago

Dodgers de Los Ángeles

Yankees de Nueva York

Angelinos de California

Atléticos de Oakland

El zurdo tenía 31 años cuando se rompió el ligamento colateral cubital en el codo con el que lanzaba en 1974, lo que hasta entonces era una sentencia de muerte para la carrera de los pitchers.

John permitió que el doctor Frank Jobe, médico del equipo de los Dodgers, reemplazara el ligamento con un tendón de su antebrazo derecho. Jobe le dio a la cirugía probabilidades de éxito de 100 a 1.

La cirugía de codo que convirtió a Tommy John en leyenda del béisbol

El procedimiento ya se había realizado antes en otras personas, aunque por lo general se practicaba en muñecas y manos. John fue el primer lanzador al que se le hizo en el codo.

Desde entonces, más de 2,600 jugadores de Grandes Ligas y miles más de aficionados se han sometido a reconstrucciones del LCU, más conocidas como la cirugía Tommy John. Ha sido una bendición para muchas de las mayores estrellas del béisbol, incluida la sensación de doble vía Shohei Ohtani, el ganador en tres ocasiones del premio Cy Young Justin Verlander e incluso el toletero de los Filis de Filadelfia Bryce Harper.

Shohei Ohtani se sometió a la cirugía Tommy John (Foto: AP)

“Si lo pones en términos de dólares y centavos, creo que no hay duda de que Tommy John es el procedimiento reconstructivo más valioso que existe”, declaró a The Associated Press en 2024 el médico del equipo de los Dodgers, el doctor Neal ElAttrache.

La historia del legendario Tommy John

Nacido como Thomas Edward John Jr. el 22 de mayo de 1943 en Terre Haute, Indiana, fue un destacado jugador de béisbol y baloncesto en la Gerstmeyer High de la ciudad. Se graduó en 1961 como el mejor promedio de su clase, pero no dio el discurso de graduación debido a un tartamudeo. Aunque la Universidad de Kentucky lo reclutó para jugar baloncesto, John eligió el béisbol y firmó con Cleveland.

“El día que me fui a mi primer trabajo como lanzador, mi padre me miró y me dijo: ‘Buena suerte, Tommy. Solo recuerda una cosa: ya sea que llegues lejos en las Grandes Ligas o no, siempre serás simplemente Tommy John de Terre Haute, Indiana’. Nunca he olvidado esas palabras”, escribió John en su publicación del 8 de agosto.

John registró 2.245 ponches, pero nunca lideró ninguna de las dos ligas en victorias o ponches. John tuvo la segunda mayor cantidad de triunfos de cualquier lanzador desde 1900 que no fue elegido al Salón de la Fama. De 1995 a 2009, John apareció en la boleta del Salón de la Fama, pero nunca recibió más del 31,7% de los votos, muy por debajo del 75% requerido para ser elegido.

John ganó más juegos después de la cirugía que llevó su nombre

Conocido por su longevidad, John fue el abridor del día inaugural tanto para los Medias Blancas de Chicago de 1966 como para los Yankees de Nueva York de 1989. Ganó 124 juegos antes de la reparación del LCU y 164 después. Su última aparición llegó días después de cumplir 46 años.

Debutó en las Grandes Ligas el 6 de septiembre de 1963, lanzando una entrada como relevista para Cleveland.

Fue traspasado a los Medias Blancas en 1965 y se abrió camino hasta la rotación abridora. Al año siguiente, empató el liderato de la Liga Americana con cinco blanqueadas y en 1967 sus seis blanqueadas encabezaron la LA. Fue traspasado a los Dodgers en 1971.

John tenía marca de 13-3 en 1974 y lideraba la Liga Nacional en victorias al llegar al receso del Juego de Estrellas. Estaba lanzando contra los Expos de Montreal cuando dañó de forma permanente el LCU de su brazo izquierdo. Tras un mes, la lesión no había mejorado.

Durante la cirugía de cuatro horas el 25 de septiembre de 1974, Jobe perforó los huesos húmero y cúbito del brazo izquierdo de John y utilizó anclajes para insertar el tendón en un patrón en forma de ocho.

Al principio, la mano izquierda de John estaba encogida y carecía de sensibilidad en varios dedos debido a daños en el nervio cubital. Jobe realizó un segundo procedimiento para redirigir el nervio, lo cual fue necesario para la recuperación total de John.

El brazo de John estuvo enyesado durante cuatro meses. Recuperó el rango completo de movimiento en el brazo izquierdo para los entrenamientos de primavera de 1975, y pasó esa temporada descansando, sanando y reconstruyendo la fuerza del brazo. John trabajó con el también lanzador de los Dodgers Mike Marshall, quien tenía un doctorado en kinesiología, para aprender un agarre diferente.

Ese septiembre hizo cinco apariciones durante una liga instructiva de temporada baja, aumentando hasta siete entradas en su último juego.

John volvió a lanzar para los Dodgers en 1976 como el cuarto abridor de su rotación. Permitió tres carreras en cinco entradas y cargó con la derrota en su primera apertura contra Atlanta, la primera vez que un lanzador abría un juego tras una cirugía reconstructiva del LCU.

John donó el yeso original de su cirugía a la Institución Smithsonian en junio de 2022. Lo firmaron sus compañeros de los Dodgers de 1974, así como Jobe y el narrador miembro del Salón de la Fama del equipo, Vin Scully.

El procedimiento se ha vuelto tan conocido que Merriam-Webster añadió el término a su diccionario en 2019.

John hizo 31 aperturas con los Dodgers en 1976, con marca de 10-10, efectividad de 3.09, 91 ponches, 61 bases por bolas y 207 hits permitidos en 207 entradas.

Ganó 20 juegos en 1977 por primera vez en su carrera, y terminó con marca de 20-7. Finalizó segundo detrás de Steve Carlton, de Filadelfia, en la votación para el premio Cy Young de la LN.

John y su familia tenían sentimientos encontrados sobre el legado de su operación

Más de 50 años después, la cirugía Tommy John es tan parte del béisbol como los cacahuates y los hot dogs. Los métodos avanzados de entrenamiento están ayudando a lanzadores de todas las edades a tirar más fuerte que nunca. Se sienten tranquilos al saber que un desgarro del LCU no necesariamente pondrá fin a sus carreras.

“Me enferma que mi nombre esté ligado a una cirugía que ocurre en niños más que en profesionales”, escribió John en X en julio de 2018.

El hijo mayor de John, Tommy III, se convirtió en quiropráctico y escribió un libro en el que sugiere maneras de evitar que jóvenes atletas tengan que someterse a una cirugía deportiva mayor similar a la que soportó su padre.

Los últimos años de Tommy John

Tras terminar su carrera como lanzador, John trabajó como comentarista para los Mellizos de Minnesota y los Yankees en la década de 1990. Dirigió a los Bridgeport (Connecticut) Bluefish de 2007 a 2009.

John fue hospitalizado en diciembre de 2020 debido al COVID-19 y más tarde padeció el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunitario de una persona ataca sus nervios. John contó al New York Post en mayo de 2022 que estuvo paralizado de las extremidades inferiores durante varios meses.

John y su esposa Sally Simmons tuvieron cuatro hijos: Tamara, Tommy III, Travis y Taylor, quien murió por una sobredosis de medicamentos recetados a los 28 años en 2010. La pareja se divorció en 2013.

Además de sus hijos, le sobreviven su segunda esposa, Cheryl, y su yerno Patrick Mannelly, un long snapper retirado de la NFL que jugó 16 años con los Bears de Chicago.