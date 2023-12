Dodgers gasta más de mil mdd en 2 peloteros: ¿Quién es dueño del equipo de LA y a qué se dedica?

Y la bola se va, se va y se fue… Los Dodgers de Los Ángeles pegaron jonrones ‘espalda con espalda’ en el beisbol de estufa, previo a la temporada 2024 de las Grandes Ligas (MLB).

Primero firmaron al MVP de la campaña 2023 y pelotero más codiciado: el japonés Shohei Ohtani, por la nada módica cantidad de 700 millones de dólares y 10 años, en lo que se convirtió en el contrato más grande en la historia del deporte en Estados Unidos. Acto seguido, la novena de Los Ángeles contrató al pitcher más deseado del mercado invernal: Yoshinobu Yamamoto, otro japonés que firmó por 325 millones de dólares y 12 temporadas, pese a que no ha lanzado ni una pelota en Grandes Ligas.

En solo dos peloteros, Dodgers derrochó más de mil millones de dólares, sin contar los cambios que realizó para firmar a otro lanzador estelar, Tyler Glasnow y al jardinero Manuel Margot, que llega procedentes de los Rays de Tampa Bay, donde aún juega el mexicano Randy Arozarena, y la adición de Jason Heyward.

Ohtani, Yamamoto y Glasnow se unen a un ‘trabuco’ que incluye a jugadores como Mookie Betts, Freddie Freeman, Walker Buehler, Will Smith, entre otros y que en las apuestas luce como favorita para ganar el ‘Clásico de Otoño’, es decir, la Serie Mundial del próximo año.

¿De dónde sale el dinero para extender esos contratos? ¿Quién es el dueño de Dodgers de Los Ángeles y a qué se dedica? ¿En qué otros deportes ha hecho negocios?

Perfil de Todd Boehly, dueño de los Dodgers del beisbol y de los Lakers

Shohei Ohtani

El hombre que soltó parte de su fortuna para firmar a las dos estrellas japonesas se llama Todd Boehly, quien es cofundador, presidente y director ejecutivo de Eldridge Industries, compañía con una plantilla de más de 3 mil empleados.

La fortuna de Boehly se debe a las inversiones que ha realizado en más de 70 negocios operativos, incluido Security Benefit, del cual el es presidente, A24, Fulwell 73 y Penske Media, que incluye medios reconocidos internacionalmente, como The Hollywood Reporter, Variety, Billboard y Rolling Stone, Vibe, Music Business Worldwide, Dick Clark Productions, Life is Beautiful y la inversión en South by Southwest.

Además de ser el dueño de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Boehly es presidente y propietario del Chelsea Football Club y dueño parcial de Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks, Cloud9 y DraftKings.

Debido a su papel como inversionista, Boehly forma parte de las juntas directivas de Los Angeles Lakers, Flexjet, PayActiv, CAIS, Chelsea Football Club, Cain International, Kennedy Wilson y Vivid Seats, según indica su perfil en el sitio oficial de Grandes Ligas.

Antes de fundar Eldridge Industries, Todd Boehly fue presidente de Guggenheim Partners y fundó el negocio de crédito en Guggenheim.

De manera paralela a sus negocios, el empresario dueño de los Dodgers de Los Ángeles apoya la investigación sobre la epilepsia, así como la fundación contra el cáncer de próstata, entre otras instituciones.

¿Cuál es la fortuna de Todd Boehly?

La riqueza del dueño de los Dodgers de LA está valuada en 6 mil 800 millones de dólares, cifra que lo coloca en las lista de los 500 hombres más ricos del mundo, de acuerdo con el Índice de Millonarios de Bloomberg. Boehly se ubica en la posición 375, hasta el pasado 26 de diciembre.

Su fortuna proviene principalmente de su éxito en negocios como seguros, medios, deportes, bienes raíces y gestión de activos.

Estas son las inversiones y negocios actuales del dueño de Dodgers

Boehly posee 78 por ciento de las acciones de de Eldridge, según un análisis de Bloomberg de una presentación de junio de 2023.

Además participa en Security Benefit, una aseguradora con activos de 51 mil 200 millones de dólares a junio de 2023 y en A24, una productora cinematográfica, valuada en alrededor de 2 mil 500 millones de dólares en una ronda de financiación de marzo de 2022.

Too Boehly se negó a comentar sobre su patrimonio neto a través de un portavoz en noviembre de 2023, indica Bloomberg.

¿Cuánto cuesta el equipo de Los Ángeles Dodgers?

Yankees de Nueva York, Dodgers y Red Sox de Boston son las tres novenas más caras de MLB, de acuerdo con el ránking 2023 elaborado por el sitio especializado Sportico.

El conjunto de Nueva York se sitúa a la cabeza con un valor de 7 mil 130 millones de dólares, muy por encima de los Dodgers de Los Ángeles, novena valuada en 5 mil 240 millones de dólares. Las Medias Rojas aparecen en el tercer sitio con un valor de 5 mil 210 millones de dólares.

El top 10 de las franquicias más caras de Grandes Ligas en 2023 queda así, según Sportico:

New York Yankees - 7.13 mil millones de dólares (mdd)

Los Ángeles Dodgers - 5.24 mil mdd

Boston Red Sox - 5.21 mil mdd

Chicago Cubs - 4.69 mil mdd

San Francisco Giants - 3.81 mil mdd

New York Mets - 2.82 mil mdd

Atlanta Braves - 2.75 mil mdd

Houston Astros - 2.58 mil mdd

Philadelphia Phillies - 2.46 mil mdd

Los Angeles Angels - 2.45 mil mdd

Historia de los Dodgers: ¿Cuantos campeonatos de la Serie Mundial han ganado?

Fernando Valenzuela Fernando Valenzuela es un jugador histórico de los Dodgers en Grandes Ligas. (David Leah/MEXSPORT)

Los Dodgers de Los Ángeles son una de las novenas más más reconocidos de Grandes Ligas y en México, debido a la actuación de peloteros legendarios como Fernando ‘Toro’ Valenzuela y el ahora agente libre mexicano Julio Urías, quien fue separado del club tras un caso de violencia doméstica.

Desde su fundación, Dodgers ha levantado el trofeo del ‘Clásico de Otoño’ en siete ocasiones. El equipo de LA ganó el título en 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988 y 2020, cuando Julio Urías desempeñó un papel destacado.

En temporadas recientes, Dodgers de LA han dominado la Liga Nacional con 10 títulos divisionales desde el 2013 y tres viajes al ‘Clásico de Otoño’, hechos que contribuyeron a que Shohei Ohtani se decidiera a vestir el uniforme blanco con vivos en azul.

Los jugadores más icónicos del equipo actualmente

Aunque las gloriosas temporadas del ‘Toro’ Valenzuela con los Dodgers quedaron lejos, los aficionados mexicanos al ‘Rey de los Deportes’ aún guardan un espacio en su corazón para el equipo de beisbol de Los Ángeles.

Actualmente, Dodgers cuenta con un roster lleno de estrellas en todas las posiciones. Los peloteros más destacados son:

Shohei Ohtani

Yoshinobu Yamamoto

Mookie Betts

Freddie Freeman

Walker Buehler

Will Smith

Tony Gonsolin

Joe Kelly

Austin Barnes

Gavin Lux

Max Muncy

Guggenheim Baseball Management y su impacto en los Dodgers

MLB dio la bienvenida a un nuevo grupo de empresarios en mayo de 2012, cuando los Dodgers de Los Ángeles cambiaron de dueño.

El negocio se cerró en dos mil millones de dólares, luego de que Frank McCourt aceptó vender al equipo a Guggenheim Baseball Management, un consorcio que incluye a Earving ‘Magic’ Johnson, exastro de los Lakers de Los Angeles.

De acuerdo con el sitio oficial de Grandes Ligas, Mark Walter, director ejecutivo de la firma de servicios financieros Guggenheim Partners, es uno de los principales accionistas, mientras que Stan Kasten, expresidente de los Bravos de Atlanta, es uno de los altos ejecutivos de la organización.

¿Quién patrocina a los Dodgers?

Al igual que otros equipos de la Major League Baseball (MLB), Dodgers cuenta con patrocinadores que contribuyen significativamente a su financiación.

Nike es uno de los patrocinadores del equipo, de acuerdo con un artículo del Los Angeles Times que menciona los nuevos uniformes de los Dodgers. La marca deportiva global proporciona el equipamiento y la indumentaria que los jugadores usan en el campo.

¿Quién compró al Chelsea Football Club?

La adquisición del Chelsea, club de la Premier League, se dio a conocer en mayo de 2022. Un grupo encabezado por Todd Boehly llegó a un acuerdo para comprar al Chelsea por 5 mil 250 millones de dólares (unos 105 mil 968 millones de pesos) al expropietario Roman Abramovich, un millonario ruso que fue sancionado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“En la situación actual he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club”, explicó Roman Abramovich en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el oligarca ruso Roman Abramovich, el dinero obtenido con la venta del Chelsea se destinaría a una fundación de causas benéficas en favor de las víctimas de la guerra

El grupo de Boehly incluye a la empresa de inversiones Clearlake Capital, al empresario suizo Hansjoerg Wyss y al director ejecutivo de Guggenheim Partners, Mark Walter, informó Bloomberg News al dar a conocer la noticia sobre la compra del Chelsea.

Con información de Bloomberg.