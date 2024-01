¿Cuál es la fortuna del dueño de Yankees, que le pagará ‘millonadas’ a 2 mexicanos?

Tras las contrataciones de peloteros como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, así como de Juan Soto y el mexicano Víctor González, los aficionados desean una Serie Mundial entre Dodgers de Los Ángeles, propiedad de Todd Boehly, y Yankees de Nueva York, bajo el mando de Hal Steinbrenner.

Dodgers luce en el papel como el equipo a vencer debido a las contrataciones de peloteros estrella; sin embargo, pese a tener uno de los mejores equipos, solo puede presumir su título de 2020, año en que Grandes Ligas recortó la temporada regular debido a la pandemia por COVID-19.

Yankees vive una de sus ‘sequías’ más largas sin llegar al Clásico de Otoño en MLB, puesto que la última vez que llegaron a la Serie Mundial fue en 2009, cuando conquistaron su título 27. El drama de los ‘Mulos de Manhattan’ se hace más grande, puesto que no calificaron a la postemporada el año pasado.

En ese contexto, ambas novenas —que se enfrentaron por última vez en una Serie Mundial en 1981, con una actuación clave del lanzador mexicano Fernando ‘el Toro’ Valenzuela— iniciarán la temporada 2024 de MLB con la presión de llegar a octubre como contendientes al título, pero ¿quién es Hal Steinbrenner? ¿A cuánto asciende la fortuna del dueño de los Yankees? ¿Cuánto le pagará este año a Alex Verdugo y a Víctor González, los dos mexicanos que juegan para los ‘Mulos’?

¿Quién es dueño de los Yankees? El perfil de Hal Steinbrenner

Hal es uno de los cuatro hijos de George Steinbrenner, conocido como ‘The Boss’ (El Jefe) por peloteros y aficionados de los Yankees de Nueva York. Sus hermanos son: Hank, quien falleció en abril de 2020, Jessica y Jennifer.

Él nació el 3 de diciembre de 1969 y a lo largo de toda su vida ha estado relacionado con el beisbol, hasta que, en 2007, comenzó a tener un rol más protagónico con el equipo más ganador de Grandes Ligas.

Hal estudió en la Academia Militar Culver y se graduó del Williams College en 1991, con lo cual obtuvo una licenciatura en artes. Posteriormente, consiguió una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Florida en 1994.

A partir del 28 de septiembre de 2007, Hal Steinbrenner asumió el cargo como presidente de la junta directiva de Yankee Global Enterprises. El 20 de noviembre de 2008, la justa aprobó que Hal tomara el control de los Yankees en reemplazo de su papá, quien ya se encontraba delicado de salud.

La vida personal del dueño de los Yankees de Nueva York es muy hermética. Se sabe que contrajo su segundo matrimonio con Cristina DiTullio, a quien es común ver en los juegos como local del equipo de beisbol. Años antes, Hal mantuvo una relación con Christina Lavery, con quien tuvo a su hija Katherine.

¿Cómo se hizo rico Hal Steinbrenner?

Hal Steinbrenner Desde 2007, Hal Steinbrenner asumió el cargo como presidente de la junta directiva de Yankee Global Enterprises. (Especial)

Hal nació en una familia adinerada y, tras la muerte de su padre y su hermano, tomó el rol protagónico como la cara principal de los negocios relacionados con los Yankees y extendiendo sus inversiones a otras deportes al adquirir participación en la MLS y en la liga italiana con la compra de acciones del AC Milán.

Esas inversiones se realizaron a través de la empresa Yankee Global Enterprises, LLC, que es propietaria también de YES Network, una cadena de televisión que transmite juegos de Yankees, Nets, de la NBA, y que recientemente se unió con MSG Networks para ayudar a los equipos a tener sus propios canales de televisión.

Otros negocios importantes de Hal Steinbrenner

Además de sus inversiones en el béisbol y el fútbol, Hal Steinbrenner también ha diversificado sus activos en otros sectores. Uno de estos es el sector hotelero, donde actúa como presidente y CEO de Steinbrenner Hotel Properties. Esta empresa tiene un portafolio de propiedades hoteleras en varias ubicaciones estratégicas, lo que agrega un valor significativo a su patrimonio neto.

Otro de sus negocios lo creó junto con el dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones. Se trata de Legends Hospitality Management, compañía que presta servicios a estadios y arenas. Entre los equipos con los que han hecho alianza están:

Real Madrid de LaLiga

Barcelona de España

Bills de Búfalo

Los Angeles FC

Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers

La tienda de Grandes Ligas en Nueva York

Liverpool de la Liga Premier

Super Bowl LVII.

¿Cuánto dinero tiene Hal Steinbrenner, dueño de los Yankees?

Contrario a la costumbre de su papá, Hal Steinbrenner prefiere mantenerse alejado del ojo público como dueño de los Yankees de Nueva York y quienes dan la cara por el equipo son el gerente general, Brian Cashman, o el presidente del equipo Randy Levine.

“Nunca he querido ser como George (Steinbrenner)”, dijo el empresario a ESPN en 2016. “Nunca he tratado de actuar como George o ser como George porque no puedo. Simplemente nadie puede”.

Al frente de Yankee Global Enterprises, Hal Steinbrenner ha acumulado una fortuna valuada en 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con el diario Los Angeles Times.

¿Cuánto ganarán Alex Verdugo y Víctor González, los dos mexicanos en Yankees?

Yankees de Nueva York Los Yankees tienen en su roster a dos mexicanos: Víctor González y Alex Verdugo. (Shutterstock)

El lanzador mexicano que ayudó a Dodgers a conseguir los últimos outs en la Serie Mundial de 2020, Víctor González, fue canjeado por el equipo de Los Ángeles y jugará la temporada 2024 de Ligas Mayores con los Yankees de Nueva York.

Se prevé que González adopté un rol como relevista especializado en dominar a bateadores zurdos, debido al tipo de lanzamientos que realiza.

El salario de Víctor González

Luego de ser canjeado a la ‘Gran Manzana’, González alcanzó un acuerdo con Yankees para evitar el arbitraje salarial. Durante esta temporada que está por iniciar, Víctor González recibirá un salario de 860 mil dólares, es decir, unos 14 millones 518 mil pesos mexicanos.

El originario de Nayarit compartirá bullen con el nicaragüense Jonathan Loaisiga, Tommy Kahnle y el cerrador Clay Holmes, además de compartir con lanzadores abridores como Gerrit Cole y Carlos Rodón.

El salario de Alex Verdugo

Víctor González no será el único mexicano con los Mulos de Manhattan. El jardinero Alex Verdugo llegó a Yankees tras un cambio acordado con sus archirrivales: Medias Rojas de Boston.

Verdugo firmó un acuerdo por 8.7 millones de dólares, unos 149 millones de pesos, con el equipo de Nueva York por una temporada, lo que puede implicar que será agente libre a finales de año y estará en busca de otro equipo para seguir en MLB.

¿Cuánto cuestan los Yankees de New York?

Yankees Stadium Yankees de Nueva York no calificó a postemporada el año pasado. (Shutterstock)

Pese a los fracasos recientes dentro del diamante, Yankees presume ser el equipo más valioso de Grandes Ligas y uno de los más poderosos de todo el mundo.

Yankees de Nueva York está valuado en 7 mil 100 millones de dólares, de acuerdo con el ranking de la empresa Sportico, mientras que el promedio de las franquicias de MLB es de 2 mil 400 millones de dólares.

El segundo lugar de la clasificación entre novenas de Grandes Ligas es para Dodgers de Los Ángeles, que tienen un valor de 5 mil 400 millones de dólares.