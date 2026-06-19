Aranceles de Trump del 25 por ciento frenan avance en la venta de camiones chinos en México

Los transportistas aún no se adaptan del todo a los camiones y autos de carga chinos (imagen ilustrativa).

La expansión de las armadoras chinas de camiones pesados en México enfrenta límites estructurales derivados de los aranceles de hasta 25 por ciento a la importación, así como de problemas operativos relacionados con servicios postventa, falta de refacciones y garantías, que han frenado su consolidación.

Manny Katakis, analista de S&P Global, comentó en el marco del Foro AMDA 2026 Vehículos Comerciales que, aunque las marcas asiáticas ganaron visibilidad en los últimos años mediante estrategias agresivas de precio, todavía no logran construir la infraestructura comercial y técnica necesaria para competir frente a fabricantes tradicionales establecidos en el país.

El especialista explicó que la participación de mercado de las armadoras chinas no supera el 15 por ciento, debido a que persiste la incertidumbre entre clientes y distribuidores.

Señaló que una parte del problema está relacionada con la irregularidad en los inventarios que llegan desde China, ya que muchas unidades dependen de excedentes de producción enviados a distintos mercados internacionales.

Desde el arranque del año, el gobierno mexicano ha endurecido medidas comerciales y regulatorias para proteger a la industria nacional de vehículos pesados frente a prácticas de competencia consideradas desleales, particularmente importaciones subvaluadas provenientes de Asia.

Además del impacto de los aranceles de EU, los compradores de camiones chinos enfrentan obstáculos relacionados con la limitada cobertura de concesionarios y talleres especializados en el país.

Katakis indicó que muchos transportistas todavía muestran cautela ante la falta de redes robustas de servicio técnico, inventarios insuficientes de refacciones originales y claridad sobre la ejecución de garantías en el largo plazo.

(el Financiero)

Marcas chinas priorizan precios y presionan a la industria nacional

Actualmente, varias marcas asiáticas dependen de la importación, pero sin construir todavía una infraestructura equivalente a la de fabricantes con décadas de presencia en México.

Para empresas de transporte y flotilleros, la disponibilidad inmediata de refacciones y la rapidez de reparación representan factores críticos debido a que cualquier unidad detenida implica pérdidas operativas y afectaciones logísticas, sin embargo, Katakis agregó que hay compradores que quieren tomar ese riesgo, debido a que el exceso de capacidad productiva en China está impulsando a las empresas asiáticas a colocar inventarios a precios muy baratos.

Al respecto, José Ojeda Ríos, director general de PACCAR Financial México, aseguró que la sobreoferta permite que diversas marcas lleguen al mercado nacional con precios más bajos en segmentos clave de carga, lo que hace imposible competir con ellos directamente en el costo inicial de la unidad.

A pesar de esta situación de precios, los especialistas coincidieron en que por ahora la ventaja competitiva de las marcas tradicionales que operan en México es que tienen servicios de posventa mejores que los de las marcas chinas, por lo que será complicado que la presencia de estas empresas crezca aceleradamente.

A futuro, el crecimiento de las armadoras chinas en México dependerá de su capacidad para construir redes confiables de distribución, servicio técnico y atención postventa, elementos que siguen siendo decisivos para los grandes compradores del sector de transporte pesado, consideró Ernesto García Manjarrez, presidente del Comité de Camiones de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), quien confió en las medidas regulatorias para fortalecer a la industria nacional frente a importaciones.