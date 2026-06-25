Xcaret dará entrada gratis al parque si México llega a cuartos de final del Mundial: Así puedes registrarte

Xcaret regalará cortesías para su parque si México gana su partido de dieciseisavos en el Mundial. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

¿Y si sí? El parque Xcaret regalará boletos para entrar a su parque si la Selección Mexicana triunfa en los dieciseisavos de final del Mundial , después en octavos y clasifica a los cuartos.

El próximo partido de México es desde el Estadio Ciudad de México, por lo que tiene la ventaja de la localía frente a un rival que todavía está por conocerse, y así seguir en su camino mundialista.

Para participar en la dinámica es necesario registrarse previamente en la página oficial de Xcaret y cumplir con los requisitos establecidos. La promoción tiene un número limitado de cortesías, por lo que los interesados deberán completar el proceso antes de que se agoten los registros disponibles.

Xcaret anunció la promoción de boletos gratis en caso de que México gane su partido de dieciseisavos. (Foto: Captura)

¿Cómo conseguir boletos gratis para Xcaret?

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial de Xcaret y completar un registro con la siguiente información para participar en la promoción.

Los datos solicitados son:

Nombre.

Apellido.

Correo electrónico.

Edad.

Además, será necesario aceptar los términos y condiciones de la promoción.

La empresa informó que el registro está limitado a 50 mil personas, quienes podrán obtener una cortesía únicamente si México vence en octavos de final y pasa a los cuartos de final del Mundial 2026.

Es importante considerar que cada persona podrá realizar un solo registro y la cortesía únicamente podrá ser utilizada por quien se haya inscrito.

¿Cuáles son los lineamientos para conseguir las cortesías de Xcaret en caso de que México avance a cuartos de final?

Xcaret dio a conocer las reglas que deberán cumplir los participantes para hacer válida la promoción en caso de que México consiga avanzar.

Entre los principales lineamientos destacan:

La promoción es exclusiva para ciudadanos mexicanos.

La cortesía únicamente se entregará si la Selección Mexicana clasifica a los cuartos de final del torneo.

Cada registro recibirá una entrada Xcaret.

La cortesía no incluye buffet, casilleros ni equipo de esnórquel.

Solo se permite un registro por persona.

La promoción está limitada a 50 mil registros.

Para canjear la entrada será obligatorio presentar una credencial para votar (INE) vigente en taquilla.

La cortesía es personal e intransferible, por lo que no podrá venderse ni revenderse.

Solo podrán participar personas mayores de edad.

En caso de cumplirse la condición deportiva, las entradas podrán utilizarse del 8 de julio de 2026 al 31 de julio de 2027. No obstante, existirán algunas fechas restringidas, como el Festival de Vida y Muerte, la temporada alta de diciembre de 2026, Semana Santa de 2027 y los días en que se lleve a cabo la Travesía Sagrada.

Además, Xcaret informó que únicamente podrán canjearse 100 cortesías por día, por lo que recomendó a los beneficiarios planear con anticipación la visita.

La Selección Mexicana debe conseguir dos triunfos más para que aplique la promo de Xcaret. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial están a punto de arrancar con el domingo 28 de junio, con la participación de Canadá, uno de los países anfitriones del torneo.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el martes 30 de junio, cuando dispute su compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Al cierre de esta edición, el rival del conjunto nacional todavía no ha sido definido de manera oficial, aunque el equipo de Javier Aguirre tendrá la ventaja de disputar el encuentro en el Estadio Ciudad de México, donde buscará sellar su pase entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

El partido está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera una gran asistencia de aficionados que buscarán apoyar al Tricolor en uno de los encuentros más importantes del torneo.