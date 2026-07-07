Canta y no llores en el Azteca: Elton John anuncia concierto en CDMX; fecha, preventa, precios y más

Elton John se presentará en el Estadio Banorte con su gira de despedida. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El ‘Rocket Man’ aterriza en el Azteca, justo para la cruda postmundialista. Después de 14 años de ausencia, Elton John confirmó su regreso a la Ciudad de México con dos presentaciones que forman parte de su gira de despedida. El músico británico volverá al ahora Estadio Banorte, recinto donde cantó por primera vez hace 34 años durante la gira The One, para cerrar un capítulo pendiente con sus seguidores.

El artista explicó en Instagram que este regreso a México tiene un significado especial debido a que la pandemia de COVID-19 impidió que realizara su gira latinoamericana durante Farewell Yellow Brick Road.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, señaló.

El intérprete agregó: “Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años”.

Así que esta es la última oportunidad de escuchar en vivo en México temas como ‘Tiny Dancer’, ‘Bennie and the Jets’, ‘Rocket Man’, ‘Your Song’ y ‘I´m Still Standing’.

¿Cuándo viene Elton John a México?

Los conciertos de Elton John en la Ciudad de México se realizarán los días 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte (nuevo nombre del Azteca).

Será la primera vez que el cantante se presente en la capital mexicana desde 2012, cuando ofreció dos conciertos especiales de Elton & Ray Cooper en el Auditorio Nacional.

Con más de cinco décadas de carrera, Elton John ha vendido más de 327 millones de discos, ha colocado más de 85 canciones en el Top 40 y ha recibido seis premios Grammy, dos Óscar, un Tony y un Emmy, reconocimiento que obtuvo en 2024 y con el que alcanzó el estatus EGOT, reservado para quienes han ganado los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento estadounidense.

La gira Farewell Yellow Brick Road comenzó en 2018, abarca a la fecha más de 4 mil 600 conciertos en 80 países y marca su retiro de los escenarios.

El pianista Elton John se presentó en 2012 en el Coloso de Reforma con lleno total. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM (Francisco Rodríguez)

¿Dónde comprar boletos? Preventa y venta general de Elton John en México

Los boletos para Elton John en México se venderán a través del sitio oficial de Superboletos y tendrán un precio de 990 a 16 mil pesos, más cargos por servicio.

Además, habrá un número limitado de paquetes VIP que podrán incluir:

Asientos preferenciales.

Acceso a áreas de hospitalidad.

Fotografía junto al piano de Elton John.

Artículos conmemorativos, entre otros beneficios.

Las fechas de venta quedaron programadas de la siguiente manera:

Paso a paso para hacer el registro para fans de conciertos de Elton John

Los seguidores que quieran participar en la preventa para fans de Elton John deberán registrarse previamente a través de Rocket Club, mientras que la plataforma Seated administrará el proceso de inscripción y el envío de códigos de acceso.

El cantautor británico Elton John se despide del público mexicano. FOTO: FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

El procedimiento es el siguiente:

Registrarse en Rocket Club. El acceso a la preventa para fans únicamente está disponible para los integrantes del club oficial de Elton John. Completar el registro de la preventa. Una vez inscrito en Rocket Club, el usuario recibirá un enlace para terminar el registro mediante Seated. Quienes ya sean miembros deberán revisar el correo electrónico, incluida la carpeta de spam o correo no deseado, para localizar el enlace. Esperar el recordatorio. Aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la preventa, Seated enviará un mensaje por correo electrónico y SMS con un código único y el enlace oficial para comprar los boletos. Ingresar con anticipación. La preventa comenzará el 15 de julio a las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El sitio oficial recomienda iniciar sesión previamente en la cuenta de la plataforma de boletos para agilizar la compra. Comprar únicamente en el proveedor oficial. La adquisición de entradas se realizará exclusivamente mediante Superboletos. Seated únicamente administra el registro y el envío de recordatorios.

Los organizadores también aclararon que registrarse en la preventa no garantiza la obtención de boletos, ya que las entradas son limitadas y estarán disponibles conforme al orden en que los usuarios completen su compra.

Con información de EFE.