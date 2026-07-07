¡Gracias, Quiñones! Así recibieron los pasajeros de un avión al goleador de México en el Mundial 2026

Julián Quiñones marcó en los dos partidos de eliminación directa de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 [Fotografía. ChatGPT, Xinhua]

Se volvió un héroe nacional. Tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Julián Quiñones fue visto en un vuelo comercial, donde recibió agradecimientos y ovaciones de los fanáticos mexicanos. A pesar de que el conjunto tricolor quedó eliminado en los octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra, el delantero recibió una muestra de cariño que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En un video compartido por pasajeros de un avión, el atacante fue recibido con aplausos y gritos de “¡Gracias, Quiñones!” mientras caminaba por el pasillo del avión en busca de su asiento.

El delantero respondió con una sonrisa, saludó a los aficionados y agradeció el gesto. Tras llegar a su asiento, una pasajera no dudó en dedicarle una porra al goleador de la selección.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después y recibieron miles de reacciones. Para los aficionados, Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Javier Aguirre, al marcar en 4 de los 5 partidos del campeonato.

¿Cómo fue la participación de Julián Quiñones con en el Mundial 2026?

Julián Quiñones fue titular en todos los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Además, terminó como el máximo goleador del Tricolor al marcar cuatro anotaciones, cifra que lo colocó entre los delanteros más destacados de la competencia.

El atacante abrió su cuenta goleadora frente a Sudáfrica durante el partido inaugural y volvió a aparecer en el marcador ante Chequia en el último partido de la fase de grupos.

Ya en la ronda de eliminación directa, anotó frente a Ecuador para encaminar la clasificación de México y volvió a hacerse presente contra Inglaterra en los octavos de final, tras descontar rápidamente luego de los dos goles que hizo el cuadro de los ‘Tres Leones’ en los minutos finales de la primera parte.

Con sus anotaciones, Julián Quiñones igualó a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández como los máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Julián Quiñones marcó en 4 de los 5 partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo ha sido la trayectoria de Julián Quiñones en el futbol mexicano?

La historia de Julián Quiñones en el futbol mexicano comenzó en 2015, cuando Tigres de la UANL apostó por el entonces joven delantero colombiano. Tras un breve paso por Venados FC en el Ascenso MX, encontró continuidad con Lobos BUAP, equipo en el que comenzó a mostrar el potencial que más tarde lo convertiría en una de las principales figuras de la Liga MX.

Después regresó a Tigres, donde conquistó sus primeros títulos de liga, pero su consolidación llegó con Atlas. Con el conjunto rojinegro, fue pieza clave del histórico bicampeonato al lado del delantero argentino Julio Furch, ayudando a romper una sequía de 70 años sin levantar el campeonato de liga.

Su rendimiento lo llevó al América en 2023. Bajo el mando de André Jardine, volvió a levantar dos títulos consecutivos de Liga MX y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del futbol mexicano.

Durante esa etapa obtuvo su primer llamado con la Selección Mexicana y fue parte de la convocatoria para la Copa América de 2024.

Tras conquistar el bicampeonato con las Águilas, Quiñones fue transferido al Al-Qadsiah de Arabia Saudita. En su segunda temporada, se proclamó campeón de goleo de la liga árabe con 33 anotaciones, superando a Cristiano Ronaldo.

En el Mundial 2026 escribió otro capítulo en su trayectoria en el futbol mexicano, al colocarse entre los máximos goleadores aztecas en la historia de la Copa del Mundo.