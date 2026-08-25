Monterrey vs. Chicago Fire EN VIVO: ¿Dónde ver cuartos de final de la Leagues Cup 2026 HOY?

Rayados de Monterrey vuelve a la actividad en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en la búsqueda de un boleto a las semifinales del torneo de Liga MX vs. MLS.

El equipo del ‘Pelado’ Matías Almeyda enfrenta este martes a Chicago Fire en uno de los dos partidos que abren la fase eliminatoria del torneo junto con el choque de León. Los Esmeraldas se miden más tarde ante Real Salt Lake por el otro pase a la fase de los cuatro mejores.

Rayados vs. Chicago Fire: Horario y dónde ver partido de Leagues Cup 2026

El partido entre Monterrey y Chicago Fire por los cuartos de final de Leagues Cup se disputa este martes 25 de agosto a las 6:30 pm, tiempo del centro de México, en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. El encuentro corresponde a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 y podrá seguirse en México a través de Apple TV.

Partido : Monterrey vs. Chicago Fire

: Monterrey vs. Chicago Fire Instancia : Cuartos de final, Leagues Cup 2026

: Cuartos de final, Leagues Cup 2026 Fecha : Martes 25 de agosto de 2026

: Martes 25 de agosto de 2026 Hora : 6:30 pm, CDMX

: 6:30 pm, CDMX Sede : SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois

: SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois Transmisión: Apple TV

El ganador avanza a las semifinales, que se disputan entre el 1 y 2 de septiembre. Los partidos por el tercer lugar y la final están programados para el 6 de septiembre. Los tres mejores de este torneo avalado por Concacaf tienen pase a la próxima Concachampions.

¿Cómo llegan Monterrey y Chicago Fire a los Cuartos de Final?

Monterrey avanzó a los Cuartos de Final después de terminar en el cuarto lugar de la tabla de Liga MX durante la Fase Uno. Rayados necesitó esperar hasta el cierre de la primera etapa para conocer su clasificación, luego de que la victoria de Chicago Fire sobre Cruz Azul abriera el camino para su pase.

Uno de los nombres importantes para Monterrey ha sido Hugo Cuypers, quien marcó tres goles durante la Fase Uno. El delantero belga tendrá además un ingrediente especial en este encuentro, pues se enfrentará a su anterior equipo, el Fire.

El conjunto estadounidense llega con argumentos fuertes. Chicago ganó sus tres partidos de la primera fase ante Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul, por lo que terminó con paso perfecto. La llegada del delantero polaco Robert Lewandowski elevó las expectativas alrededor del equipo, mientras que el ex del Barcelona y Bayern Múnich ya marcó durante el torneo.

León vs. Real Salt Lake: Horario y dónde ver el otro partido de cuartos de final en Leagues Cup HOY

El otro partido de cuartos de final que se disputará este martes será León vs. Real Salt Lake, programado para las 8:30 horas de CDMX en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado. El encuentro también estará disponible en Apple TV.

León llega como el primer sembrado de Liga MX y con una marca perfecta de tres victorias en la Fase Uno. Además, los Esmeraldas extendieron su racha a seis triunfos consecutivos entre Leagues Cup y Liga MX.

Daniel Arcila es una de las principales figuras del equipo mexicano. El mediocampista colombiano marcó en los seis partidos de la actual racha de León y suma siete goles desde el 1 de agosto.

Real Salt Lake terminó la Fase Uno con siete puntos y ocho goles a favor por apenas uno en contra. El conjunto de MLS buscará repetir el triunfo que consiguió sobre León en la Leagues Cup 2023, cuando ganó 3-1.