Edomex alista operativo para el regreso a clases; pide a padres salir con tiempo este lunes

El despliegue abarca las coordinaciones de Toluca, Metropolitana, Ecatepec, Oriente, Chalco, Ixtapan, Valle de Bravo y Atlacomulco.

El gobierno del Estado de México informó este viernes 28 de agosto que llevará a cabo un operativo de seguridad el lunes 31 de agosto en el marco del regreso a clases de los estudiantes mexiquenses.

Autoridades de seguridad hicieron un llamado a los padres y madres de familia para salir con anticipación el próximo lunes que comienza el nuevo ciclo escolar.

Detalló que el operativo de seguridad para el regreso a clases arranca a las 06:00 de la mañana y aseguró que en las inmediaciones de algunos planteles se espera mayor concentración de personas.

“Pueden presentarse cortes viales, por lo que es mejor salir con tiempo para llegar sin contratiempos”, señaló la Secretaría de Seguridad de la entidad.

Agregó que dispondrá de mil 378 elementos y 413 unidades oficiales para patrullajes y control del tráfico. También se activarán 20 mil cámaras del C5 de Toluca y Ecatepec, 25 binomios caninos y 25 binomios equinos.

¿En qué municipios habrá operativo por el regreso a clases?

El despliegue abarca las coordinaciones de Toluca, Metropolitana, Ecatepec, Oriente, Chalco, Ixtapan, Valle de Bravo y Atlacomulco.

El gobierno del Estado de México señaló que hubo coordinación con las escuelas y las policías municipales para asignar zonas de responsabilidad.

“Todos los elementos actuarán con respeto a los derechos humanos y siguiendo los protocolos”, indicaron las autoridades.

Destacó que el mensaje es claro: el operativo está listo, pero la colaboración de las familias es clave. “Salgan temprano, tengan paciencia y así el ciclo 2026-2027 arranca con más seguridad y menos aglomeraciones”, pidió.