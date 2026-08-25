Morena anunciará este miércoles ‘corcholata’ de Sinaloa para la elección de 2027; ¿Quién se perfila?

La dirigencia nacional de Morena presentará este miércoles al coordinador de Sinaloa en el WTC de la Ciudad de México.

Morena anunciará este miércoles 26 de agosto quién encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cargo político que le otorga a su titular candidatura para las elecciones de 2027.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional convocó a una presentación de coordinadores y coordinadoras estatales para los estados de Sinaloa y Querétaro, en un acto que se realizará a partir de las 10:30 horas en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

Al término de la presentación, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, ofrecerán una conferencia de prensa.

Aspirantes viajan de Sinaloa a la Ciudad de México

La confirmación del anuncio ocurre mientras varios de los aspirantes a encabezar la coordinación estatal viajaron la noche de este martes desde Culiacán hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con información publicada por El Debate, un grupo de aspirantes abordó el vuelo AM 167 de Aeroméxico, que partió del Aeropuerto Internacional Federal de Bachigualato con destino al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Entre los políticos que fueron vistos abordando la aeronave se encuentran Ricardo Madrid, María Teresa Guerra, Jesús Ibarra, Serapio Vargas y Monserrat López, según el reporte del medio sinaloense.

Algunos de los involucrados señalaron que acudirían a una reunión de trabajo convocada por la dirigencia partidista. Sin embargo, el traslado simultáneo de varios aspirantes ocurre apenas unas horas antes de la presentación oficial de la coordinación de Sinaloa.

¿Quién es Imelda Castro, la aspirante que más ha sonado en Morena para la gubernatura de Sinaloa?

Medios de comunicación perfilan a la senadora con liencia, Imelda Castro, como la principal opción de Morena, luego de los recientes cambios políticos en la entidad y la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

La senadora habría ganado terreno debido, entre otros factores, a su distancia del grupo político de Rocha Moya y al respaldo que tendría de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Imelda Castro tiene 58 años y comenzó su trayectoria política en el movimiento de El Barzón. Posteriormente fue militante fundadora del PRD, partido en el que ocupó cargos de dirección en Sinaloa.

Fue regidora de Culiacán, diputada local en dos periodos y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRD. También trabajó como docente y funcionaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En 2017 renunció al PRD y se incorporó a Morena. Un año después llegó al Senado de la República y en 2024 consiguió la reelección.

Castro solicitó licencia como senadora el 22 de junio de 2026 para participar en el proceso interno de Morena para definir a su perfil en Sinaloa.