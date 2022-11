Las Vegas, Entretenimiento y Deportes

Este año se anunció el Gran Premio de Las Vegas en 2023, un hecho que confirma la estrategia de esta ciudad para dejar atrás el apodo de “La ciudad del pecado” y seguir construyendo su reputación como “la capital mundial del entretenimiento”.

La carrera se desarrollará en un circuito callejero que incluye el famoso “Strip”. La calle principal de este destino y que alberga más de 62 mil habitaciones. Sin embargo, otro suceso que puso a Las Vegas en el mapa deportivo, fue la construcción del Allegiant Stadium y la mudanza de los Raiders, equipo de la NFL, en 2020.

Esta construcción está diseñada para entretener a 65 mil almas, ya sea en partidos de fútbol, conciertos, u otros eventos de talla mundial. Además, éste será la sede del “Super Bowl LVIII” en 2024. Las suites son de super lujo y tiene varios salones exclusivos a los cuales se puede acceder dependiendo de los asientos que hayas adquirido, incluyendo un antro patrocinado y manejado por Wynn.

Otro lugar que enaltece los deportes y lo combina con la esencia del viejo Vegas, es Circa Resort and Casino. Cuenta con el espacio más grande para mirar y apostar en los deportes, en el interior crearon una pantalla equivalente a tres pisos de un edificio, tiene 36 metros de ancho por 12 de alto y 78 megapixeles. En los tres niveles, hay butacas y máquinas para apostar.

Circa Resort

Y por si fuera poco, en el área de albercas, también tienen una pantalla gigante. Esa mide, 41 metros de ancho por 12.5 de alto, creando una superficie de 512 metros cuadrados. Así que no es necesario quedarse dentro del hotel para disfrutar de un partido, puedes estar bajo el sol, refrescándote en la alberca con un cóctel.

Por otro lado, Las Vegas no sólo está creciendo en los deportes, está afianzado los otros ámbitos del entretenimiento. Me sorprende que cada vez que he visitado este destino, veo cosas no solamente nuevas, sino sorprendentes.

Las experiencias

Por ejemplo, Omega Mart dentro del Área 15. Que de por sí, este edificio da mucho de qué hablar, pero hoy nos concentraremos en la experiencia inmersiva, extraña y única creada por Meow Wolf. Hay diferentes formas de ver este espacio, porque a simple vista es una tienda de cosas curiosas, pero si realmente pones atención puedes ver que algo fuera de lo normal está pasando.

Omega Mart (Christopher DeVargas)

Adentrado en la historia, y encontrando pistas de qué es lo que realmente está sucediendo, puedes acceder a una de las 4 áreas principales de esta atracción. En su conjunto hay 250 proyectos independientes, en donde trabajaron más de 325 artistas, y en su mayoría son interactivos. Se que mis palabras pueden no describir mucho el lugar, pero prefiero no arruinarles la sorpresa. Solo puedo decir, vale la pena visitarlo. @meow__wolf

Una nueva experiencia en esa misma zona es “Illuminarium”. Es una fusión de tecnología, cine e historia, donde puedes sentirte “en la luna”. Esta sala de videomaping y proyecciones láser te transporta a diferentes lugares y al mismo tiempo te enseña sobre ellos. Piénsalo como un museo multimedia para una nueva generación.

Tienen dos posibles escenarios: el espacio y un safari. Realmente es inmersiva como lo anuncian. Puedes observar nebulosas, la luna y el planeta tierra, incluso interactuar con los asteroides que van volando a través de la sala. @illuminariumlv

Un descanso de la psicodelia puede ser “volar” sobre paisajes impresionantes. FlyOver Las Vegas ofrece estimular todos tus sentidos a través de un simulador de ala delta. Actualmente están presentando Islandia, las montañas rocosas de Canadá y maravillas del oeste de Estados Unidos. @flyoverlasvegas

“Mad Apple” de Cirque du Soleil (www.mattbeard.com)

Los shows

Si bien, Vegas es conocida por los diferentes espectáculos que se presentan por todos los teatros de la ciudad, de verdad que siempre hay lugar para innovar. El que más me llamó la atención fue el nuevo show de Cirque du Soleil llamado “Mad Apple” que se presenta en el hotel New-York New-York.

Es un show en el que se ven acrobacias muy características de esta compañía de circo, sin embargo, es completamente diferente a cualquier otro show que hayan puesto en escena. En primer lugar, el presentador es un cómico/mago que interactúa con el público. El lugar es pequeño y se siente acogedor, por cierto, cabe mencionar que no creo que haya malos asientos, por si quieres ahorrar unos dólares.

El tema está inspirado en la ciudad que nunca duerme, en la gran manzana, en Nueva York y se puede observar desde los cocteles en el bar del escenario, hasta el soundtrack que tocan los músicos en vivo. @madappelv

Tras 17 temporadas de America’s Got Talent era de esperarse que los ganadores tuvieran una residencia en esta ciudad. Dura 75 minutos y presentan diversos actos de magia, acrobacias y vocalistas. Considero que si eres fan de este programa de televisión, pasarás un buen rato. @agtvegaslive

Una puesta en escena que me dejó con la boca abierta fue Atomic Saloon Show. No creo que todos podrían disfrutarlo, pero si te gusta el humor ridículo y caótico, este es para ti. Situado en el viejo oeste, combina varias historias de personajes con acrobacias con un toque pícaro. @atomicsaloonshow

Central glotona

La escena gastronómica en Las Vegas es un abanico infinito de posibilidades. Va desde tacos “El Gordo” donde sirven de pastor, suadero o buche, hasta restaurantes de célebres chefs como Amalfi de Bobby Flay.

Uno de los que más llamaron mi atención es The Mayfair Supper Club en el hotel Bellagio. La cocina es excelente, la coctelería espectacular, lo mezclan con un ambiente acogedor y un show en vivo que vale la pena hacer una cena de 6 tiempos. @themayfairlv

Superfrico es para quienes buscan un poco de diversión mientras cenan. En este restaurante se pueden ver pequeños actos individuales de personajes fuera de serie. Como actos cirquences, sexys o simplemente extraños. @superfrico

Wally’s en el Resorts World ofrece una carta con más de 8 mil etiquetas de vinos, destilados y cervezas. Es un lugar pensado para ir a platicar con los amigos, comer quesos y carnes frías y maridar con una buena copa de vino. @resortsworldlv @wallysofficial

Amalfi propone una cocina italiana moderna de impecable calidad. Los pescados están a elección como si estuvieras en el mercado. Se puede ver la frescura de todos los ingredientes y la cocina abierta siempre es un buen espectáculo como telón de fondo. Recomiendo empezar con el platillo de flor de calabaza, seguir con una pasta al pesto y terminar con un lenguado a la plancha; sin olvidar el postre. @amalfilasvegas

Si todo lo anterior se te antojó, recomiendo que pruebes Lip Smacking Foodie Tour ellos te llevan a conocer 4 restaurantes de lo mejor que hay en Las Vegas. @lipsmackingfoodie @lipsmackingfoodietours

Datos adicionales

Dónde hospedase

Bellagio – Considerado como uno de los más elegantes del Strip. Famoso por sus fuentes que bailan al ritmo de la música.

The Palazzo – Las suites más pequeñas son de 66 metros cuadrados. El complejo The Venetian Resort cuenta con dos hoteles y un centro comercial con 160 tiendas de marcas de lujo y boutiques.

Cómo llegar

Viva Aerobus tiene vuelos diarios a LAS desde Ciudad de México. Recientemente es patrocinador oficial de los Raiders.