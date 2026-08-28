Wall Street abre mixto y asimilan participación de presidente de la Fed en Jackson Hole: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable se abstienen de hacer sólidas apuestas mientras asimilan los comentarios por parte del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole.

El Nasdaq es el único que cede 0.05 por ciento, en las 26 mil 528.99 unidades, en tanto el S&P 500 sube 0.05 por ciento, a 7 mil 734.78 enteros, y el Dow Jones con 0.01 por ciento más, ronda en los 53 mil 572.56 puntos.

“Conforme se dejan atrás las buenas noticias en el sector tecnológico, prevemos que la atención se centre en el discurso del presidente del Fed programado para hoy. No descartamos que prevalezca cierta cautela inicialmente, previo a la aparición de Kevin Warsh en el simposio de política monetaria de Jackson Hole. En otros espacios, el presidente del Fed ha evitado ofrecer una guía prospectiva o cierta claridad sobre cómo el instituto actualmente está incorporando la información económica en sus decisiones de política monetaria”, detallaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa las ganancias son encabezadas por el CAC 40 de Francia con 1.09 por ciento, en los 8 mil 410.73 enteros, el IBEX 35 de España sube 0.89 por ciento, con 20 mil 59.21 unidades, seguido por el DAX en Alemania avanza 0.83 por ciento a 26 mil 573.55 puntos, y el FTSE 100 de Londres que aumenta 0.37 por ciento, se ubica en los 10 mil 832.24 enteros.

A nivel local los movimientos son negativos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.50 por ciento, en los 65 mil 500.5 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.59 por ciento menos, ronda en los mil 319.39 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan descensos de 0.85 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 82.82 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.58 por ciento menos , se sitúa en los 89.18 billetes verdes por unidad.