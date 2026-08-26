Wall Street avanza mixto previo al reporte de Nvidia: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street anticipan saldos mixtos, mientras los participantes del mercado, analizan el dato de inflación PCE, en espera al reporte corporativo de Nvidia.

El Nasdaq registra una baja de 0.19 por ciento, en los 26 mil 104.89 enteros, seguido por el Dow Jones que cede 0.08 por ciento, en las 53 mil 527.62 unidades, mientras que el S&P 500 con 0.12 por ciento más, ronda en los 7 mil 86.60 puntos.

“Si bien la inflación PCE se mantuvo sin mucho cambio, persisten las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias, el elevado déficit fiscal y las crecientes necesidades de financiamiento vinculadas al desarrollo de infraestructura de IA. En este contexto, Nvidia concentra la atención del mercado, ya que más allá de un sólido crecimiento esperado en ingresos, los inversionistas buscarán señales sobre la demanda futura de IA”, apuntaron analistas de Monex.

Por su parte, los índices accionarios del lado de Europa avanzan 0.65 por ciento el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 493.11 enteros, el DAX en Alemania suma 0.56 por ciento, a 26 mil 410.60 puntos, el IBEX 35 de España aumenta 0.41 por ciento, con 20 mil 138 unidades, y el FTSE 100 de Londres que incrementa 0.22 por ciento, opera en los 10 mil 910.59 enteros.

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.36 por ciento, en los 66 mil 530.87 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.65 por ciento con mil 345.80 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) baja 0.89 por ciento y se ubica en los 81.62 dólares por barril, al igual que el referencial Brent que cede 1.03 por ciento, pues se coloca en los 87.64 billetes verdes por unidad.