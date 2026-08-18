¿Qué sabemos de la extradición a México de Fernando ‘N’, exalmirante ligado a huachicol fiscal?

El abogado de Fernando 'N' negó que sea extraditado a México desde Argentina en las próximas horas. (Semar)

Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando ‘N’, negó que el contralmirante sea trasladado a México en las próximas horas. El exalmirante es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una red de huachicol fiscal.

“Falso, el día de hoy los abogados en Argentina se han presentado directamente en el tribunal que se hace cargo el proceso de Fernando y han confirmado que sigue a disposición de un juez federal en Buenos Aires”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Fernando ‘N’ permanece detenido como parte de la prisión preventiva con fines de extradición en un centro penitenciario.

“Es falso que esté volando a México para enfrentar su proceso penal”, agregó el defensor a pesar que desde la noche del lunes distintos medios de comunicación y versiones en redes sociales aseguraron que el almirante ya estaba en el país.

¿Por qué Fernando ‘N’ no quiere ser extraditado a México?

El abogado, Epigmenio Mendieta agregó que habló con Fernando ‘N’ recientemente y explicó los detalles sobre por qué se niega a ser extraditado o expulsado de Argentina a México.

“No quiere venir a México porque considera que las condiciones actuales en el país no son las óptimas para enfrentar su proceso penal. Además, sobre todo él tiene un riesgo real de que si regresa al país sea privado de la vida porque las personas que tienen información y pretenden colaborar con el esclarecimiento de los hechos, los privan de la vida para que no mencionen nada”, dijo el defensor.

Fernando ‘N’ tiene fecha de audiencia preliminar a fines de este mes y a partir de ahí, el juez dará una fecha definitiva para desahogar la solicitud de extradición y posteriormente la resolución.

Mendieta también recordó que Fernando ‘N’ también enfrenta un proceso de expulsión que se inició desde su entrada irregular a Argentina, pero también se mantiene pendiente.

¿Qué pasará con Manuel Roberto Farías, acusado de huachicol fiscal?

El abogado Epigmenio Mendieta también es defensor de Manuel Roberto Farías quien también está acusado de huachicol fiscal, por lo que permanece detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“Hemos hecho énfasis también en el cuidado que se debe de tener, está en un área de servidores públicos, su estancia está bien. Estuve con él precisamente para ver los avances, estrategia, reportar los últimos documentos que hemos recibidos”, reveló el abogado.

El defensor agregó que físicamente está bien y, hasta el momento, no ha reportado irregularidades o condiciones de que está en riesgo su vida.

Sin embargo, a través de una carta el vicealmirante le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se haga justicia para que él demuestre su inocencia en el caso de huachicol fiscal.