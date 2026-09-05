Rick Harrison fue hospitalizado de emergencia: ¿Qué le pasó al protagonista de ‘El precio de la historia?

Rick Harrison, de El precio de la historia (Pawn Stars), fue hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia para implantarle un bypass coronario, luego de que los médicos descubrieran que necesitaba una intervención de mayor complejidad a la que inicialmente estaba programada.

La noticia fue confirmada por un representante de la familia Harrison a PEOPLE. El empresario y estrella de televisión, de 61 años, se encuentra recuperándose en el hospital y permanece acompañado por su esposa.

Rick Harrison es un empresario conocido por el programa 'El precio de la Historia'. (Foto: Instagram @rick_harrison)

¿Qué le pasó a Rick Harrison de ‘El precio de la historia’?

De acuerdo con People, Rick Harrison acudió al hospital para someterse a un procedimiento que, en principio, se esperaba fuera una intervención rutinaria para colocarle un stent, dispositivo empleado para mantener abierta una arteria y asegurar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, durante la atención médica los doctores encontraron un problema más serio que hizo necesario realizar una cirugía de bypass.

La familia no dio a conocer mayores detalles sobre el problema cardíaco que llevó a los médicos a cambiar el procedimiento de último momento ni especificó cuántas arterias fueron intervenidas.

“Se sometió a un procedimiento más sencillo y descubrieron que necesitaba un bypass. Está descansando cómodamente y espera recuperarse por completo. Está agradecido con los médicos y el personal del hospital y con que su esposa y su familia puedan estar con él durante este tiempo de su recuperación”, explicó un representante de la familia a People el pasado 4 de septiembre.

TMZ también reportó que el protagonista del programa El precio de la historia se encuentra descansando cómodamente y espera recuperarse por completo en pocos días. Su representante señaló que está agradecido por la atención que recibe de los médicos y el personal del hospital, mientras que su esposa y su familia permanecen a su lado.

Rick Harrison fue hospitalizado para la colocación de un bypass. (Foto: HistoryChannel)

¿Para qué sirve un bypass?

El bypass coronario, cuyo nombre médico es cirugía de revascularización coronaria o CABG, es un procedimiento que busca mejorar el flujo de sangre hacia el corazón cuando una o más arterias coronarias están bloqueadas o presentan un estrechamiento importante.

De acuerdo con Cleveland Clinic, durante la cirugía los médicos utilizan un vaso sanguíneo de otra parte del cuerpo, que puede provenir del pecho, brazo o pierna, para crear una nueva ruta por la cual la sangre pueda llegar al músculo cardíaco y evitar la zona obstruida.

El procedimiento puede ser necesario en personas con enfermedad de las arterias coronarias y también puede utilizarse cuando existen múltiples obstrucciones. Dependiendo del número de arterias que necesiten ser sorteadas, se habla de un bypass doble, triple o cuádruple.

Cleveland Clinic explica que se trata de una cirugía mayor y que, aunque existen diferentes técnicas, la cirugía de bypass coronario puede realizarse mediante un procedimiento tradicional de corazón abierto, una técnica mínimamente invasiva o como parte de un tratamiento híbrido.

En el caso de Rick Harrison, sus representantes no han informado públicamente qué arterias fueron intervenidas, cuántos bypass fueron necesarios ni cuál fue exactamente la condición cardíaca detectada por los médicos durante la cirugía programada.