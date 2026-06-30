Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado, sin lluvias intensas el 1 de julio

Así está el pronóstico del clima para CDMX y el Estado de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que el Valle de México, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, tendrá un miércoles 1 de julio con cielo mayormente nublado.

Las mañanas serán frescas, dando paso a un ambiente templado durante el día, con variaciones en el pronóstico para cada ciudad.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 23.7°C. Comparativamente, Toluca, capital del Estado de México, será más fría, con una mínima de 5.3°C y una máxima de 18.7°C. Esta diferencia climática es común en la región.

En Naucalpan de Juárez, las temperaturas irán de 10.3°C a 23.3°C. Para Ecatepec de Morelos, se prevén entre 11.3°C y 24.7°C. Estas ciudades del Estado de México mostrarán un ambiente más cálido que Toluca, con menores variaciones térmicas.

¿Habrá lluvias este miércoles en el Valle de México?

El miércoles 1 de julio, el Valle de México tendrá cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias intensas en CDMX. Sin embargo, el SMN advierte que la inestabilidad atmosférica y canales de baja presión nacionales podrían causar chubascos aislados por la tarde.

El viento en la Ciudad de México soplará a 5 km/h, y en Naucalpan a 6 km/h. Estas condiciones, sumadas a la inestabilidad atmosférica, mantienen una baja probabilidad de precipitación. El SMN prevé lluvias intensas en zonas del Estado de México a nivel nacional.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 1 de julio : Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Jueves 2 de julio : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 3 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

El pronóstico extendido para la zona indica un aumento en las temperaturas máximas, que podrían llegar a los 25°C el viernes. Las mañanas seguirán frescas. El SMN también advierte que la onda tropical núm. 13 causará lluvias fuertes en varias regiones del país, incluyendo zonas del Estado de México.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en el Valle de México?

Ante las condiciones atmosféricas de cielo nublado y temperaturas templadas, se sugiere mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es importante protegerse del sol si el cielo se despeja. Protección Civil recomienda estar informado sobre cualquier cambio en el pronóstico.

Para el miércoles, se aconseja vestir ropa ligera y cómoda, pero llevar un suéter o chamarra para las mañanas y noches frescas, sobre todo en Toluca. Es prudente cargar con un paraguas, ya que las condiciones nacionales de probabilidad de precipitación podrían generar chubascos inesperados en la zona.

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