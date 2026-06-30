Clima en Jalisco: Día fresco y nublado para el miércoles 1 de julio

Así está el pronóstico del clima para Jalisco este miércoles 1 de julio.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 1 de julio presentará temperaturas que estarán entre los 13°C y los 29°C. Se espera un día con cielo mayormente nublado y vientos ligeros, lo que sugiere un ambiente fresco en la mañana.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Jalisco?

En Guadalajara y Zapopan, los habitantes experimentarán mínimas de 13.0°C y máximas de 28.7°C. Durante la mañana, los municipios de Guadalajara registrarán alrededor de 24.3°C, mientras en Zapopan el termómetro marcará cerca de 25.5°C.

Para Tlaquepaque, la temperatura mínima será de 13.3°C y la máxima de 28.7°C. En Tonalá, se pronostica una mínima de 13.7°C y una máxima de 28.7°C, con vientos de 3 km/h en ambas localidades.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para este miércoles 1 de julio, las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara mostrarán un cielo mayormente nublado. A pesar de esto, la probabilidad de lluvias significativas se mantiene baja, sugiriendo un día seco para la región.

Los vientos se mantendrán ligeros, con velocidades de hasta 3 km/h en la mayoría de las ciudades. Las condiciones de ‘poco nuboso’ se traducen en momentos de cielo despejado, permitiendo pausas entre la nubosidad general del día.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Miércoles 1 de julio : Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Jueves 2 de julio : Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h. Viernes 3 de julio: Máxima de 32°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando hasta los 32°C para el viernes. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 13°C, ofreciendo mañanas frescas en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Es importante mantenerse hidratado durante el día, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Se recomienda usar protector solar, incluso con cielo nublado, para proteger la piel de la radiación ultravioleta.

Se sugiere usar ropa ligera y en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, un paraguas pequeño puede ser útil ante cualquier chubasco inesperado en la Zona Metropolitana.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.