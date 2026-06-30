Peso, con leve ganancia ante el dólar en cierre de junio: Así está el tipo de cambio HOY 30 de junio

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados en este cierre de mes.

El peso mexicano tiene ganancias marginales ante el dólar en la sesión de este martes 30 de junio.

Irán reiteró que busca controlar el tráfico marítimo que cruza el Estrecho de Ormuz y negó que una delegación vaya a reunirse con el Gobierno de Donald Trump en Qatar para avanzar en un acuerdo de paz más amplio que el firmado a mediados de este mes.

No obstante, la República Islámica sí admitió que un grupo viajará a Doha, aunque aclaró que es para revisar la aplicación de cláusulas del memorando de entendimiento firmado con Trump, que incluye la liberación de los activos iraníes bloqueados.

¿Cuánto gana el peso al dólar este martes?

Hasta el momento los datos de Bloomberg, el peso mexicano se aprecia 0.12 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.45 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del lunes 29 de junio.

“El peso mexicano registra un avance marginal y se sitúa en cuarto lugar entre las divisas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.

La especialista señaló que el peso operará en un “rango acotado” debido a un ligero incremento en la volatilidad implícita a muy corto plazo respecto al cierre anterior.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.91 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.93 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.40 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.94 por ciento.

La moneda que más pierde ante el dólar es el rublo ruso, que se deprecia 1.32 por ciento este martes 30 de junio. Le siguen el florín húngaro con 0.69 por ciento; el won surcoreano con 0.51 por ciento; el zloty polaco con 0.32 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.31 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg