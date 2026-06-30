Revelan por qué un avión se estrelló en el edificio más alto de China: Iba a chocar con otra aeronave

El ncidente, que estuvo a punto de convertirse en accidente, no se había reportado anteriormente con avionetas de este tipo en China.

Según datos públicos de seguimiento de vuelos, un avión de Hainan Airlines evitó por poco una colisión con una avioneta que posteriormente se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín.

Los registros de Flightradar24 muestran que el avión de ala fija se dirigía hacia la trayectoria del Airbus SE A330, que abortó su descenso minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital.

Según los datos, la semana pasada ambas aeronaves estuvieron a menos de 457 metros de distancia, probablemente debido a una maniobra evasiva del avión de Hainan.

El aparente incidente, que estuvo a punto de convertirse en accidente, no se había reportado anteriormente. Hainan Airlines Holding y la Administración de Aviación Civil de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Beijing Capital International Airport declinó hacer comentarios.

Así han sido los accidentes aéreos en China

El incidente, sumado al fallo de seguridad que impidió interceptar la avioneta que volaba fuera de ruta a través de uno de los espacios aéreos más sensibles de China, plantea más interrogantes para el regulador de aviación y los funcionarios de seguridad sobre sus acciones durante el incidente del 26 de junio.

Un análisis de los datos de seguimiento de vuelos indica que al menos dos aeronaves se vieron obligadas a abortar el aterrizaje cuando la avioneta cruzó el corredor de llegada al aeropuerto de Pekín Capital, uno de los más transitados de China, donde se producen despegues o aterrizajes casi cada 30 segundos.

Varios vuelos más se vieron interrumpidos cuando los controladores de tráfico aéreo obligaron inmediatamente a las aeronaves a cambiar su ruta de aterrizaje del sur al norte.

La avioneta se estrelló contra la Torre Citic, de 109 pisos, a kilómetros de la sede del Partido Comunista y de las residencias de los altos dirigentes. El piloto, que volaba solo, falleció en el accidente y otras 13 personas resultaron heridas.

Pekín aplica estrictos controles al espacio aéreo

Pekín suele aplicar estrictos controles del espacio aéreo a baja altitud, que abarcan desde avionetas hasta drones, y todos los vuelos requieren autorización oficial. China ha suspendido temporalmente los vuelos de avionetas mientras investiga el accidente, según informó Bloomberg.

El avión de Hainan Airlines, que volaba de Urumqi a la capital, descendió a unos 3 mil 250 pies mientras se alineaba en la aproximación final sobre la sexta circunvalación de Pekín. Inmediatamente después, en un lapso de seis minutos, ascendió bruscamente a 9150 pies y se desvió de su ruta de vuelo.

No está claro si la tripulación de Hainan Air recibió instrucciones de abortar la aproximación, cambiar la dirección del aterrizaje o si el sistema anticolisión de la aeronave activó una alerta. La separación estándar para aeronaves en aproximación suele ser de 1000 pies en vertical.

El avión descontrolado cruzó por detrás de la trayectoria del avión de fuselaje ancho, a unos 2 mil 525 pies de altura, aproximadamente un minuto después de que el A330 pasara volando y comenzara a ganar altitud para abortar el aterrizaje.

Otras aeronaves que pasaron por la misma zona que los dos aviones, mientras se alineaban para aterrizar, volaban a una altitud de entre 3 mil y 3 mil 250 pies.