Avioneta se estrella en Inglaterra: Buscan a posible sobreviviente que habría saltado en paracaídas

Una persona a bordo de la avioneta habría saltado en paracaídas, por lo que es buscada por los servicios de emergencia. (Shutterstock)

La Policía del Gran Manchester anunció que una avioneta se estrelló en Littleborough, cerca de Rochdale, en el noroeste de Inglaterra.

Elementos de seguridad y bomberos, junto con una ambulancia aérea, respondieron previamente a los informes de un accidente aéreo en una zona agrícola cerca de la autopista M62 en Littleborough, de acuerdo con la BBC.

El informe indica que al parecer la aeronave transportaba a dos personas y que una de ellas logró saltar en paracaídas. Según el sitio Flight Radar, el avión es un Cirrus SR20 que despegó de Birmingham.

La policía hizo un llamado a los habitantes para evitar la zona mientras se realizan los trabajos de emergencia.

Avioneta se estrella en la Amazonía de Ecuador

Otro accidente aéreo ocurrió hace unos días cuando tres personas fallecieron, entre ellos un sacerdote, después de que una avioneta en la que se transportaban se accidentara en el municipio de Taisha, ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago, fronteriza con Perú, según confirmaron autoridades locales.

“En Morona Santiago estamos en una noche de luto, ha sido ya confirmado el fallecimiento de tres ocupantes”, dijo a medios locales el prefecto de la provincia, Tiyua Uyunkar.

Las víctimas fueron identificadas como Enio Estévez, sacerdote de la zona achuar; el capitán Danny López, piloto de la aeronave; y Roberto Wisum, secretario de la misión salesiana de la comunidad de Wasakentsa.

Uyunkar señaló que el capitán fue una “persona clave para poder llegar con ayuda social a las comunidades de difícil acceso”, por lo que se solidarizó con la familia y también con la misión religiosa.

Los bomberos del municipio de Gualaquiza, también de Morona Santiago, se mostraron “profundamente consternados” por la partida de López, a quien denominaron como “un ser humano de corazón noble y solidario”.

Además, tras el accidente aéreo, la Alcaldía de Taisha publicó unas condolencias para las familias de los tres fallecidos, especialmente de Wisum, ya que su hermano es funcionario de la institución municipal.

*Con información de EFE