Se desploma avioneta en Coahuila: Cae sobre nave industrial en Ramos Arizpe y deja dos lesionados

Una fuerte movilización policial de los tres órdenes de gobierno y de cuerpos de rescate se originó en el lugar del accidente. (Foto: SSC)

Ramos Arizpe, Coahuila.- Dos personas lesionadas, es el saldo de un desplome de una avioneta registrado este sábado, en el municipio de Ramos Arizpe, en el Sureste del estado.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la avioneta tipo Cessna, despegó del Aeropuerto Plan de Guadalupe, y en la elevación se desplomó sobre una nave industrial ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, que bordea el aeropuerto.

Al interior de la nave industrial donde opera una firma asiática, se encontraban trabajadores, aunque pocos, debido a que es fin de semana y ninguno resultó lesionado.

Una fuerte movilización policial de los tres órdenes de gobierno y de cuerpos de rescate se originó en el lugar del accidente. Paramédicos y bomberos rescataron de entre escombros y restos de la aeronave a dos personas, un hombre y una mujer.

Fuentes oficiales identificaron a las personas lesionadas como un matrimonio, refirieron que uno de ellos pilotaba la aeronave siniestrada. Debido a las lesiones sufridas, ambos requirieron traslado para atención médica.

Las dos personas fueron internadas en un hospital privado, donde el personal del área de Urgencias, los reporta delicados.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que las operaciones del Aeropuerto Internacional de Saltillo se desarrollan con normalidad.

Desplome de avioneta en Toluca

El pasado 15 de diciembre, se registró un desplome de un jet privado en las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca.

Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos.

De acuerdo con los reportes iniciales del incidente, la aeronave impactó primero contra un campo de futbol y luego contra una nave industrial. Ambos se localizan entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco.

El piloto del jet privado fue identificado como Juan Carlos Olivares Casas y el copiloto como Walding Sánchez Manzano. Las autoridades informaron que todas las personas a bordo perdieron la vida de forma inmediata tras el impacto.