Nopal: el siguiente superpoderoso verde

Dentro de las tendencias del ‘wellness’, la alimentación saludable se considera una prioridad absoluta para millones de consumidores. Los hábitos alimenticios han cambiado y hoy millones de personas ponen atención no solo a los productos que consumen, sino también a los ingredientes y a la procedencia sustentable de estos.

Este cambio en los hábitos de consumo ha detonado una creciente demanda de los superalimentos. Sin embargo, como ocurre en muchas industrias, la definición de “superalimentos” cambia constantemente y no está regulada. Las tendencias en los últimos años han elevado la popularidad de alimentos como los hongos, el kéfir, el matcha y el aguacate. Las redes sociales han sido el vehículo para acelerar estas tendencias. Un claro ejemplo fue el aguacate, que pasó de ser un alimento habitual en la mesa de millones de familias a convertirse en el platillo principal del desayuno de la generación milenial, con el famoso ‘avocado toast’. Lo mismo ocurrió con el matcha, que dejó de ser un té tradicional japonés para convertirse en un fenómeno mundial y en una alternativa al café para toda una generación, gracias a su característico color verde, su ‘aesthetic’ en redes sociales y, por supuesto, sus propiedades nutricionales.

En México se producen alimentos como el nopal, la chía, el amaranto y la espirulina, que también están considerados como superalimentos. Aunque todos son populares en nuestro país, ninguno ha tenido aún el boom mundial que han tenido los otros productos.

El nopal es uno de los alimentos que no ha logrado la notoriedad de otros superalimentos, a pesar de destacar por su alto contenido de fibra, sus propiedades para mejorar la digestión y su capacidad para regular los niveles de glucosa. Algunas de las razones por las que este poderoso cactus verde no se ha convertido en un alimento estelar son su textura, la forma en que tradicionalmente se prepara,la percepción de que es una planta más que un alimento y su limitada disponibilidad fuera de México.

En el Reino Unido, la marca NOPAL® está tratando de desafiar esa percepción con una oferta de nopal deshidratado, natural, sin conservadores. Tan solo en 2026, este producto ya ha recibido tres premios: el Premio de Excelencia por Sabor Excepcional en los Nature Made Drink Awards, el reconocimiento a la Mejor Innovación en Nutrición de Origen Vegetal en los UK Enterprise Awards, y el premio al Mejor Ingrediente Funcional para la Salud Intestinal, otorgado en la misma ceremonia. Estos premios se suman al obtenido en 2025, cuando recibió el galardón al Mejor Producto Artesanal de Alimentos y Bebidas del Reino Unido en la Natural & Organic Fair. Su fundadora, Marcela Alatorre, no solo ha desarrollado el producto, sino que también está detrás de investigaciones que respaldan a este favorito mexicano como uno de los mejores alimentos, listo para ser reconocido en el mercado global.

El nopal lo tiene todo: propiedades nutricionales, tradición, sabor y el color verde que hoy parece dominar las tendencias en las redes sociales. Con un poco de marketing, innovación y adaptación a los mercados internacionales, este superalimento mexicano puede convertirse en un gran complemento para la nutrición del futuro.

Más allá de las modas alimentarias, el éxito de un superalimento depende de su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y responder a las necesidades del consumidor moderno. El nopal reúne esas condiciones: es nutritivo, sustentable, versátil y muy ligado a la identidad de México. Si logra posicionarse con una estrategia de innovación y comunicación similar a la que impulsó al aguacate o al matcha, no sería extraño que, en los próximos años, el siguiente gran fenómeno verde del mundo sea de origen mexicano.