Oxford y México: innovación, talento y oportunidades en tiempos de transformación global

Hace unas semanas, la Saïd Business School de Oxford fue anfitriona del Oxford Latin American Business Forum, un evento organizado por estudiantes de la escuela de negocios que explora el panorama macroeconómico de América Latina, su relevancia global y su importancia en diversos sectores estratégicos.

Aunque se trata de un evento independiente, los temas abordados en este foro se planifican en coordinación con los que se enfoca London Tech Week, poniendo especial atención en las startups y los emprendedores que están detrás de grandes ideas. Por supuesto, líderes de importantes empresas que operan en América Latina, como Google, Mercado Libre y Nubank, hablaron sobre la inteligencia artificial y la manera en que está transformando productos, servicios y procesos empresariales. Con un tono muy optimista, destacaron cómo la tecnología ha abierto nuevas posibilidades en cada uno de los sectores donde participan estas compañías y señalaron que, si los colaboradores continúan utilizándola como una herramienta de apoyo, no tienen por qué verla como una amenaza.

En esta edición, también hubo un fuerte énfasis en los temas geopolíticos. Leonel Fernández Reyna, expresidente de la República Dominicana, inauguró el día planteando la magnitud de la oportunidad que existe en nuestra región, caracterizada por una enorme cantidad de talento y por encontrarse en un momento clave, en el que los mercados reaccionan constantemente a decisiones políticas que están redefiniendo el escenario global.

Otra participación muy relevante fue la del empresario mexicano “tiburón” Marcus Dantus, quien también habló de los retos geopolíticos, aunque enmarcados en el contexto de los negocios. “Mientras más grande sea la crisis, más grande es la oportunidad”, afirmó. El reconocido emprendedor destacó las oportunidades que existen en América Latina, el talento y la creatividad que caracterizan a México, así como la importancia de ser valiente, asumir riesgos y atreverse a innovar. Respecto al futuro, también subrayó el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la economía mexicana y la enorme oportunidad que representa desarrollar soluciones dirigidas a este segmento de mercado.

El marco de London Tech Week resultó especialmente relevante porque, además del tema central de la inteligencia artificial, se exploró cómo las startups pueden redefinir el futuro a partir de las lecciones aprendidas por los llamados unicornios tecnológicos, las tecnologías emergentes y las nuevas estrategias de financiamiento.

Hoy las startups están mucho más enfocadas en convertirse en negocios sostenibles y, desde el primer día, suelen plantear estrategias claras de monetización y crecimiento. Sin embargo, esto no siempre fue así. Ni Google ni Facebook empezaron con la idea de convertirse en grandes corporaciones; ambas surgieron como proyectos vinculados a universidades, como Harvard y Stanford. Por ello, tiene sentido que actualmente las escuelas de negocios mantengan una relación cada vez más estrecha con el mundo empresarial, impulsando y financiando proyectos que pueden convertirse en esas grandes ideas capaces de transformar industrias enteras e incluso cambiar al mundo. El mensaje que dejó el Oxford Latin American Business Forum fue claro: América Latina atraviesa un momento decisivo; en un mundo marcado por la incertidumbre, la inteligencia artificial y la transformación digital, el futuro no parece pertenecer únicamente a quienes cuentan con más recursos, sino a quienes son capaces de imaginar soluciones, construir alianzas y convertir las grandes ideas en realidades.