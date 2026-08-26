Más de 250 cortometrajes participan en el primer Festival de Cine Mitote en Puebla

Más de 250 cortometrajes realizados por jóvenes cineastas de distintas partes del país participaron en la convocatoria de la primera edición del Festival de Cine Mitote, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de agosto en San Andrés Cholula, Puebla.

Creado como un espacio dirigido principalmente a estudiantes universitarios, el encuentro reunió producciones de ficción, animación, documental y cine experimental, con el objetivo de dar visibilidad a nuevos realizadores y generar espacios para la exhibición de sus trabajos.

Las actividades tuvieron como sedes el Teatro Cholula Ciudad Sagrada y el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde se realizaron proyecciones, encuentros y actividades relacionadas con la industria cinematográfica.

La convocatoria abrió el 31 de marzo y permaneció disponible durante tres meses. En ese periodo se recibieron más de 250 trabajos, de los cuales el comité de selección eligió 52 para integrar la competencia oficial del festival.

Como parte del programa participó el director Pierre Saint-Martin, quien ofreció una ponencia en la que compartió su experiencia dentro de la industria cinematográfica. Su película más reciente, No nos moverán, obtuvo diversas nominaciones en la 67.ª edición de los Premios Ariel.

El festival también funcionó como punto de encuentro entre estudiantes y jóvenes cineastas provenientes de diferentes regiones del país, quienes pudieron presentar sus proyectos, intercambiar experiencias y establecer vínculos con otros realizadores interesados en el cine independiente.

La elección de los trabajos ganadores estuvo a cargo de un comité conformado por especialistas en cine y arte de distintas universidades de Puebla, entre ellos Karla Lucía Paquini, Juan Carlos Reyes, Regina Ríos, Ana Patricia Ventura y Enrique Delfín.

En la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, el reconocimiento fue para No prendas la luz; mientras que La Pecera obtuvo el premio a Mejor Cortometraje de Ficción. En cine experimental, el proyecto ganador fue Fantasmas, y Aquí nadie sabe quién fui recibió el reconocimiento como Mejor Cortometraje Documental.

Con su primera edición, el Festival de Cine Mitote abrió un nuevo espacio de exhibición para producciones universitarias y de jóvenes realizadores, además de reunir en Puebla proyectos cinematográficos independientes provenientes de distintas regiones del país.