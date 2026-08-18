¿Cuál es la visa especial que Sheinbaum utiliza para viajar a EU?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue cuestionada nuevamente sobre el retiro de visas de EU a políticos mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ‘presumió’ que ella tiene una visa especial para viajar a Estados Unidos, en medio de la ‘crisis’ por el retiro de este documento a distintos políticos, entre ellos, ‘Andy’ López Beltrán.

Sheinbaum tiene la visa A1 o A2 para ingresar a EU debido a que este tipo de documento es el que se entrega a funcionarios de gobiernos extranjeros.

La visa A1 o A2 es “exclusivamente para realizar funciones o actividades oficiales en nombre de su gobierno nacional”, de acuerdo con información del Departamento de Estado.

Por esa razón, no se permite el uso de visa de visitante debido a que se realizarán funciones específicas de carácter gubernamental.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las visas?

“La visa no define a un mexicano o a una mexicana, si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes 18 de agosto.

Lo anterior, al referirse nuevamente a la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, quien anunció que le fue retirado el documento para ingresar a EU.

Sheinbaum rechazó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán haya sido por estar relacionado con el huachicol fiscal.

“No estuvo, y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista es un tema político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México, porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema u otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos”, expresó la mandataria.

Sheinbaum acusa que retiro de visa de ‘Andy’ es usado para atacar a la 4T

La presidenta Sheinbaum insistió que el tema de la visa de López Beltrán se usa para atacar al proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

Para Sheinbaum, el ‘golpeteo’ viene de “algunos sectores” del gobierno de Estados Unidos, aunque rechazó que exista una ruptura de relaciones, “pero tampoco podemos dejar de decir lo que pensamos”.

La presidenta enfatizó que el manejo de la visa se ha utilizado con fines políticos “más ahora que tienen su elección en noviembre, siempre buscan que México se vuelva un tema para su elección”.

Sheinbaum puntualizó que es el Departamento de Estado de Estados Unidos la autoridad encargada de atender las solicitudes de visa, así como la revocación de este documento.

*Con información de Quadratín