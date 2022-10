Prodecon y la evasión fiscal

Domingo Ruiz López, Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.

En semanas pasadas, el Presidente de la República hizo mención en una conferencia mañanera sobre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), particularmente señalándola como una institución que protege a evasores fiscales, además de reprochar que no lo han dejado nombrar a su titular.

Las declaraciones del Presidente llaman la atención, y preocupan a quienes buscamos la consolidación del Estado de Derecho; se trata de señalamientos contra una institución del Estado Mexicano que merecen varios análisis. Abordaremos algunos de ellos.

Primero.- Hay que decir que PRODECON es un organismo del Estado Mexicano, y como tal busca dos intereses supremos en la tributación: justicia y legalidad. En la relación fisco-contribuyente, lo que buscamos son equilibrios, que todo mundo contribuya para los gastos públicos, pague impuestos, pero en ejercicio de sus derechos y respetando los principios de capacidad económica, neutralidad, legalidad, etc. Ni de más ni de menos. En este sentido, cuando existe una diferencia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, existen distintos procedimientos ante PRODECON, principalmente las quejas y los acuerdos conclusivos, a través de los cuales se buscará mediar para que el pago de impuestos sea de acuerdo con lo que establece la Ley, y de acuerdo a las obligaciones que en el fondo se hayan causado. Si la autoridad pretende cobrar de más, se buscará que se apegue a la Ley, y si el contribuyente pretende pagar de menos, también se buscará que se apegue a la Ley.

Segundo.- Habrá que decir que la evasión fiscal es una conducta ilícita y consiste en no pagar impuestos a pesar de haberlos causado, y ese no pago realizarlo a través de mecanismos ilegales, lisa y llanamente no cumpliendo con la Ley; la evasión fiscal puede tipificar varios delitos como el de defraudación fiscal, por ejemplo. La evasión fiscal es una conducta reprochable y que erosiona el Estado de Derecho, es interés de todos combatirla.

Tercero.- Si PRODECON es un órgano del Estado Mexicano que busca el respeto a la legalidad en el pago de impuestos ¿cómo puede proteger a evasores fiscales? La repuesta es una: imposible. Por el contrario, cada vez que existen procedimientos de acuerdos conclusivos ante PRODECON, se activan instancias de negociación en las que ambas partes ganan, el contribuyente evita determinaciones de impuestos indebidas y la autoridad fiscal logra el pago de impuestos adeudados. De acuerdo con datos de PRODECON, entre los meses de enero y julio de 2022, a través de 823 acuerdos conclusivos se logró recaudar más de 18 mil millones de pesos, aunque no es su finalidad, PRODECON ayuda a la recaudación y en el fondo a que esa recaudación se aproxime a la justicia.

Cuarto.- Es indispensable fortalecer a PRODECON como organismo garante del respeto de los derechos de los contribuyentes en el pago de impuestos, sí, en el pago de impuestos, como se ha dicho, en el cumplimiento de obligaciones fiscales de manera apegada a la legalidad y, en la medida de lo posible, a la justicia (esto último porque la legislación tributaria no siempre es justa, pero la Ley es la Ley, y así es).

La figura de los defensores de los contribuyentes, o bien ombudsperson tributario, es una institución que ha cobrado carta de naturalización en las economías desarrolladas, que cuentan con algún organismo similar a PRODECON, como el caso del “Defensor del Contribuyente” en España; son organismos de contrapeso a la expresión del poder de las autoridades fiscales, cuando desbordan los límites de la legalidad y por lo tanto ayudan a fortalecer el Estado de Derecho.

Para consolidar el Estado de Derecho, e incluso la democracia (sin democracia no puede haber pago de impuestos), es necesario que estos organismos garantes se encuentren sólidos. A pesar de los pesares, PRODECON ha funcionado, y parte de esos pesares es que han transcurrido más de 4 años sin que se designe un titular, después de algún intento de designarlo mediante una terna donde los integrantes no tenían las credenciales suficientes para dirigir el organismo, así que con encargados de despacho, límites presupuestarios e incremento de trabajo, se ha podido a ayudar a los contribuyentes a ponerse de acuerdo con las autoridades fiscales y evitar litigios, o ha defendido a los contribuyentes cuando las autoridades han hecho cosas ilegales.

A PRODECON hay que fortalecerla, conviene a los contribuyentes, también al gobierno, es simple. #OpiniónCoparmex