Tuzobús acelera su modernización con 80 autobuses Mercedes-Benz

La modernización del transporte público en Hidalgo dio un paso decisivo con la incorporación de 80 nuevos autobuses Mercedes-Benz al sistema Tuzobús, una renovación que permitirá elevar los niveles de seguridad, eficiencia operativa y sustentabilidad para más de 74 mil usuarios que diariamente utilizan este servicio en Pachuca y su zona metropolitana.

La llegada de las nuevas unidades representa una de las inversiones más importantes en movilidad urbana realizadas recientemente en la entidad y coloca a Hidalgo entre los estados que apuestan por sistemas de transporte más modernos, conectados y alineados con las necesidades actuales de la población.

Durante el banderazo de salida de las unidades, encabezado por autoridades estatales, representantes del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), directivos de Mercedes-Benz Autobuses y de Zapata Camiones, se destacó que esta renovación no sólo implica la sustitución de vehículos, sino una mejora integral en la experiencia de viaje de los usuarios.

Fortalece su presencia en la movilidad urbana

La operación reafirma el papel de Mercedes-Benz Autobuses como uno de los principales proveedores de soluciones para el transporte público en México. La marca ha consolidado su participación en proyectos estratégicos de movilidad en diversas ciudades del país, impulsando tecnologías que contribuyen a mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental.

José Luis Cardoso, director de Ventas Red y Corporativas de Mercedes-Benz Autobuses, destacó que la entrega refleja el compromiso de la compañía con la evolución del transporte urbano.

“Esta entrega representa mucho más que la incorporación de nuevas unidades; es el reflejo del compromiso de Mercedes-Benz Autobuses con la movilidad del futuro. Cada autobús que hoy ponemos en operación simboliza innovación, seguridad y confianza para miles de personas”, afirmó.

El directivo añadió que la empresa busca acompañar a las ciudades mexicanas en la construcción de sistemas de transporte más humanos, conectados y sustentables.

Tecnología para una movilidad más segura y eficiente

La nueva flota del sistema Tuzobús está integrada por autobuses con chasis Mercedes-Benz O 500 U 1928 carrozados por BUSSCAR Urbanuss Pluss, así como unidades MBO 1321/52 equipadas con carrocerías AYCO Zafiro 880, configuraciones desarrolladas para responder a las exigencias de los sistemas de transporte masivo.

Entre sus principales atributos destacan los motores con tecnología Euro VI, que permiten una reducción significativa de emisiones contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a cumplir con estándares ambientales más estrictos.

Las unidades también incorporan sistemas de frenos ABS, barras estabilizadoras en ambos ejes y suspensión mecánica de muelles multihoja, elementos que fortalecen la estabilidad y el confort durante los recorridos.

En materia de seguridad, cuentan con sistemas de videovigilancia, GPS y monitoreo en tiempo real, además de cámaras interiores, frontales y de reversa. A ello se suma la integración de tecnología DSM basada en inteligencia artificial, capaz de supervisar los hábitos de conducción para reducir riesgos operativos y prevenir incidentes.

Un transporte más incluyente

Además de la incorporación de tecnología avanzada, los nuevos autobuses ofrecen aire acondicionado de alta capacidad, accesibilidad universal y espacios preferentes para personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos prioritarios.

Estas características permiten mejorar significativamente la experiencia de los usuarios y fortalecen la visión de un transporte público más incluyente y orientado al bienestar de la población.

Las unidades operarán tanto en los corredores troncales como en las rutas alimentadoras del Tuzobús, ampliando la capacidad del sistema para atender la creciente demanda de movilidad en la capital hidalguense y municipios conurbados.

Referente nacional

La renovación de la flota del Tuzobús refleja una tendencia que comienza a ganar fuerza en diversas ciudades mexicanas: la modernización del transporte público mediante vehículos más eficientes, conectados y amigables con el medio ambiente.

Para Mercedes-Benz Autobuses, este proyecto representa un nuevo caso de éxito en su estrategia de impulsar soluciones integrales de movilidad urbana, mientras que para Hidalgo significa la oportunidad de consolidar un sistema de transporte competitivo, seguro y preparado para futuras integraciones tecnológicas.

Con esta incorporación, el sistema de transporte urbano de Hidalgo fortalece su posición como uno de los más avanzados del país y sienta las bases para una movilidad más eficiente, sustentable y centrada en las necesidades de los ciudadanos.