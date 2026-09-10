La soberanía también es personal

En menos de cinco meses, la relación entre México y Estados Unidos produjo una secuencia más reveladora vista de corrido que expediente por expediente.

Washington acusó penalmente a un gobernador mexicano en funciones. México volvió a reclamar la extradición de un exgobernador que vive en Estados Unidos.

La cancelación de visas comenzó a funcionar en la conversación pública mexicana como insinuación de culpabilidad.

Y, en medio de esa tensión, el Ejecutivo propuso reformar la Constitución para que quien aspire a gobernar el país o una entidad federativa no conserve otra nacionalidad.

No son el mismo caso, pero sí parecen pertenecer al mismo cambio.

Estados Unidos siempre ha tenido instrumentos para presionar a México. Lo nuevo no es la presión, sino el punto sobre el que empieza a ejercerla. Ya no necesita dirigirse únicamente al Estado mexicano: puede actuar sobre las personas que lo representan.

Una visa pertenece a alguien, una acusación penal tiene nombre y apellido, una extradición se solicita contra una persona, una segunda ciudadanía crea un vínculo jurídico con otro Estado.

Cada decisión puede ser ordinaria dentro del sistema estadounidense y, al cruzar la frontera, convertirse en un hecho político extraordinario.

Durante décadas imaginamos la relación bilateral como una negociación entre instituciones: seguridad, migración, comercio, inteligencia. Ahora aparece una variable que los tratados administran mal: la vulnerabilidad privada de quienes ejercen funciones públicas.

México ha ido respondiendo en ese terreno. Frente a las acusaciones estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa, exigió pruebas antes de ejecutar consecuencias aquí. Incorporó la intervención extranjera capaz de alterar un resultado electoral como causal de nulidad.

Después cuestionó que la cancelación de una visa pudiera operar como certificado informal de culpabilidad.

Finalmente, puso sobre la mesa la nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar un Ejecutivo.

La secuencia sugiere una doctrina en construcción: si México no puede decidir qué investiga Washington, a quién admite en su territorio ni qué casos lleva ante sus tribunales, intentará reducir la capacidad de esas decisiones para reorganizar el poder dentro de México.

El argumento tiene lógica y también tiene un riesgo enorme.

Exigir pruebas antes de detener o extraditar a un funcionario defiende el debido proceso; utilizar esa exigencia para no investigar en México sería protección política.

Impedir que un gobierno extranjero determine una elección mexicana protege la soberanía; utilizar la soberanía para volver intocable a quien gobierna la degrada en coartada.

Y aquí aparece la parte incómoda para ambos países: la cooperación sólo es políticamente sostenible cuando parece funcionar en dos direcciones.

Washington reclama a un gobernador ligado al partido gobernante mexicano. México reclama a un exgobernador opositor que permanece en Estados Unidos. Nada de eso demuestra por sí mismo persecución, protección ni selectividad.

Pero la asimetría se vuelve políticamente explotable cuando cada gobierno puede exhibir el expediente que el otro exige y preguntar por el que todavía no entrega.

Eso cambia incluso la lectura de la reforma sobre doble nacionalidad. El segundo pasaporte puede ser el detonador visible, pero el problema de fondo no es cuántos pasaportes tiene un gobernante.

Es cuántos puntos de dependencia personal pueden adquirir relevancia internacional: patrimonio, residencia, investigaciones, procesos pendientes, relaciones privadas o cualquier vínculo capaz de colocar la preservación individual en tensión con la obligación institucional.

La Constitución puede obligar a renunciar a una ciudadanía. No puede garantizar que quien gobierna carezca de vulnerabilidades ni que, llegado el momento, elija al Estado por encima de sí mismo.

La frontera que se movió, entonces, no es la del mapa. Es la que separaba la política exterior de la biografía privada de quienes ejercen el poder.

Durante mucho tiempo parecieron asuntos distintos; los últimos meses han mostrado que pueden tocarse.

Y cuando lo hacen, una persona deja de ser solamente representante del Estado: también puede convertirse en la vía por la que otro Estado entra en su política.