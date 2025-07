EU da consejo a migrantes sin estatus de protección temporal: ‘La autodeportación es una alternativa’

El Gobierno de Estados Unidos instó este jueves 10 de julio a los cientos de miles de inmigrantes que han perdido el Estatus de Protección Temporal (TPS) a que usen la autodeportación por la aplicación CBP Home para evitar la deportación forzada del país y consecuencias legales más severas.

Harry Fones, subsecretario de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), dijo hoy en una conferencia de prensa virtual que existe “una gran herramienta”, CBP Home, que ya ha sido utilizada por miles de personas, y puede ser muy útil para facilitar la vida de aquellos que quedaron en el limbo, sin permisos de trabajo y expuestos a la deportación.

En estos casos se trata de más de 800 mil inmigrantes de Venezuela y Haití, que perdieron protección en los últimos meses, al igual que cerca de 76 mil hondureños y nicaragüenses.

“La autodeportación puede ser una gran alternativa”, dijo el funcionario, quien adelantó que se piensa en expandir los beneficios para acelerar el proceso.

¿Cómo funciona la aplicación CBP Home?

Fones recordó que la aplicación permite a los inmigrantes notificar su salida voluntaria del país.

Con ese mismo instrumento, dijo, los “tepesianos” pueden evitar la remoción forzada, contar con la coordinación de los vuelos de regreso a sus países realizada por el gobierno, y recibir un estipendio de mil dólares por cada persona, una vez confirmada la partida.

Fones expresó que no disponía información detallada de los países con mayor cantidad de indocumentados que ya usaron la aplicación, pero afirmó que los usuarios son “millares”, que salen de la lista de prioridades de deportación del DHS y no ven afectadas negativamente sus futuras oportunidades de reingreso legal al país.

Reiteró que potras ventajas financieras del uso de la aplicación, que antes se denominaba CBP One y era utilizada para otros fines, como solicitudes de asilo, es el perdón de las multas de miles de dólares que puede recibir un indocumentado, por no abandonar el país voluntariamente o no cumplir con la orden final de remoción.

Fones afirmó que las deportaciones son “una prioridad” para el presidente Donald Trump, quien ha ordenado expandir las detenciones y remociones masivas a inmigrantes en todo el país.