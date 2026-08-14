FGR presenta notas periodísticas para acusar a Ángel ‘N’, exgobernador de Guerrero, de nexos con el narco

La Fiscalía General de la República (FGR), al solicitar la orden de aprehensión contra Ángel Aguirre, presentó ante el juez una serie de notas periodísticas sobre presuntos vínculos del exgobernador de Guerrero con el narcotráfico, pero no aportó informe o investigación ministerial alguna que fortalezca esa información.

Lo anterior se advierte de una revisión realizada por El Financiero a la orden de aprehensión librada por el juez Mario Elizondo del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez.

¿Qué dicen las notas periodísticas contra Ángel ‘N’?

En el documento se citan notas periodísticas presentadas por la FGR que refieren que el grupo Guerreros Unidos financió la segunda campaña de Aguirre a la gubernatura guerrerense.

Además, la fiscalía incluye las declaraciones de testigos protegidos que señalan presuntos vínculos, no solo de Aguirre, sino de excolaboradores, como su sobrino Ernesto Aguirre, con dicha organización.

Pero la institución que encabeza Ernestina Godoy no incluye un solo documento oficial elaborado por alguna autoridad ministerial.

La acusación contra Aguirre es por, presuntamente, haber ordenado ocultar o destruir información de alta relevancia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ángel ‘N’ niega nexos con Guerreros Unidos

Durante la audiencia del miércoles pasado, donde fue vinculado a proceso, Aguirre negó que haya tenido o tenga vínculo con un grupo de la delincuencia organizada.

“Tengo la conciencia tranquila, el día que me lo acrediten, como se trata de insinuar, que proceda el juez a castigarme”, retó.

Asimismo, dijo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que no es un desalmado y que no sabe dónde están sus hijos.

“Yo entiendo el dolor de los padres de Ayotzinapa, sé qué es perder a un hijo porque el mío murió de un aneurisma hace seis años; si yo supiera dónde están sus hijos, lo diría”, dijo.

Aguirre está preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano en tanto se realiza la investigación complementaria.