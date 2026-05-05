Altagracia Gómez manda mensaje a empresarios: ‘Gobierno nos pide cero excusas para invertir’

Altagracia Gómez formó parte del equipo de Claudia Sheinbaum cuando esta era candidata a la Presidencia.

México es uno los mejores países del mundo para invetir, afirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, quien pidió a los empresarios que apoyen al Gobierno.

“El mensaje de hoy es claro: Pedimos algo y se nos dio, cero obstáculos. Ellos nos dicen ahora, cero excusas, necesitamos más inversión”, dijo sobre la estrategia del Gobierno para simplicar trámites de inversión.

Altagracia Gómez resaltó que el Plan México marca un punto de inflexión en la narrativa económica del país, en un contexto donde se busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas y su integración con América del Norte.

“Fue una muestra de que el Gobierno no solo está dispuesto a escuchar, sino a tomar acciones concretas que nos ayuden a mejorar y a invertir”, apuntó.

Katia Bouazza, directora general de regiones de BID Invest, puntualizó que los cambios en México son notables. “En el último año, algo ha cambiado. La conversación ya no es sobre potencial, es sobre ejecución”, subrayó.

Sin embargo, resaltó que el gran reto es la productividad, ya que, sin ella, no hay crecimiento sostenible. “México es clave para nuestra estrategia, en los últimos años hemos movilizado más de 7 mil millones de dólares, donde no solamente financiamos, sino que generamos un impacto para crear empleos y oportunidades", agregó.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), enfatizó que el sector privado identificó ‘cuellos de botella’ en trámites, regulación y fiscalización, que comenzaron a resolverse mediante cambios legales, simplificación administrativa y la creación de una ventanilla única.

Entre las medidas destacan la reducción de tiempos de respuesta para proyectos; la eliminación de duplicidades regulatorias, y ajustes fiscales que permiten mayor certidumbre a las empresas. Incluso se modificó la ley para permitir garantizar créditos fiscales mediante fianzas o cartas de crédito.

“Lo que vemos es que se está moviendo la maquinaria de inversión”, afirmó Medina Mora, quien reconoció la apertura del gobierno para atender las demandas del sector privado.

La revisión del T-MEC será compleja

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, señaló que las medidas anunciadas por el Gobierno “envían una señal positiva” al mercado y fortalecen la confianza para invertir en el país, lo que ayudará en un contexto en el que se revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Sabemos que el proceso será complejo, pero la iniciativa privada de los tres países tiene claro que esta integración regional es una fortaleza compartida”, sostuvo.

Aseveró que desmantelar el T-MEC tendría costos reales para los tres países, generando presiones inflacionarias que afectarían a la población de los tres países.

“Aunque vamos a tener mucho ruido, estamos convencidos de que el T-MEC continuará, ya que forma parte de los intereses de los tres países”, subrayó.