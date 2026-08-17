Elvia Martínez se gradúa de la UNAM a los 71 años: ‘Es lo más grandioso que jamás imaginé’

Elvia Martínez llamó a los estudiantes de la UNAM a cumplir sus sueños, sin importar el tiempo que les tome. (Foto: Emmanuel Medina / Gaceta UNAM)

Elvia Martínez tenía un sueño pendiente desde su juventud: convertirse en universitaria. A los 71 años, esa meta finalmente se hizo realidad al titularse de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM.

Su historia no comenzó recientemente. En 1982, cuando tenía 28 años, presentó el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue aceptada. Sin embargo, las circunstancias económicas de su familia la llevaron a trabajar para apoyar a sus padres y a sus ocho hermanos.

Décadas después, cuando ya no podía trabajar de manera regular, decidió regresar a las aulas. De acuerdo con UNAM Global, acudió al CCH Sur para conocer su situación académica y descubrió que su expediente seguía vigente, por lo que pudo retomar sus estudios.

El regreso a la escuela implicó enfrentar obstáculos, desde el uso de herramientas digitales hasta la distancia y la diferencia generacional con sus compañeros. Aun así, Elvia asegura que encontró respaldo de profesores, directivos y estudiantes, hasta sentirse plenamente parte de la comunidad universitaria.

Elvia Martínez y su regreso a la UNAM

La adaptación tecnológica fue uno de sus principales retos. Al principio, Elvia Martínez tenía miedo de utilizar las herramientas digitales y necesitaba ayuda de sus compañeros. Poco a poco aprendió a utilizar incluso su celular para realizar tareas y trabajar con documentos en plataformas digitales.

Su esfuerzo también implicó largas jornadas. Durante su etapa en el CCH Sur realizaba un trayecto de aproximadamente dos horas de ida y dos de regreso desde su domicilio en Azcapotzalco. En ocasiones llegaba tan cansada que se quedaba dormida antes de levantarse nuevamente para hacer sus tareas.

Elvia ingresó a la licenciatura en Psicología en 2012 y, según el relato publicado por la UNAM, nunca faltó a una clase. Uno de sus mayores desafíos fue hablar frente a otras personas durante las exposiciones, pero también consiguió superar ese temor.

¿Qué hará Elvia después de graduarse?

La graduación no representa el final de su camino académico. La estudiante de 71 años contempla continuar su preparación y estudiar una maestría en Neurociencias, pese a que algunas personas le han advertido sobre la dificultad de esa área.

Por ahora, reconoce que todavía no se siente preparada para ejercer como psicóloga, pero considera que los conocimientos adquiridos durante la carrera le han permitido desarrollar nuevas habilidades y sentirse útil para la sociedad.

“Eso es lo más grandioso que jamás imaginé”, afirmó Elvia al hablar de lo que significa para ella formar parte de la UNAM.

Su mensaje para quienes han dejado inconclusos sus estudios es directo: acercarse nuevamente a la institución educativa para conocer su situación y buscar alternativas para retomar el camino.

“Sólo es garra y ganas de salir adelante, porque nunca es tarde para hacerlo”, expresó.