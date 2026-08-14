Examen de control UNAM 2026 en CDMX: Estos son los horarios de la prueba en el Palacio de los Deportes

¿Presentarás el examen de control de la UNAM? Revisa aquí los horarios. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció los horarios para aplicar el examen de control 2026 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Del lunes 17 al miércoles 19 de agosto, 53 mil 568 aspirantes serán puestos a prueba para ingresar a la UNAM con un prueba presencial, esto después de que la institución detectó irregularidades y trampas en el examen de admisión aplicado en línea.

Los turnos para el examen de control en la CDMX serán los siguientes:

Lunes 17 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

9:00 a 12:00 horas. Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

13:00 a 16:00 horas. Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

¿Cómo saber qué turno le corresponde a cada aspirante?

Los aspirantes no tienen la libertad de decidir qué turno prefieren. Aquellos que fueron convocados para el examen de control deben consultar en el portal Tu Sitio para conocer el día y fecha del examen.

Los estudiantes tendrán que llevar una identificación oficial con fotografía y comprobante de la cita para realizar el examen de control en el Palacio de los Deportes.

La Dirección General de Administración Escolar de la UNAM recomienda a los aspirantes llegar una hora antes del inicio de su turno para agilizar el proceso de registro e ingreso a la sede.

Los aspirantes tendrán un tiempo máximo de tres horas para terminar el examen de control. En León, Guanajuato, una de las tres sedes foráneas, hubo personas que lo hicieron en menos tiempo como fue el caso del joven Diego.

“Son conocimientos que ya tenía, que ya sabía. Fue poco complicado. Los equipos (de cómputo) muy buenos, nada lentos, algo que se aprecia muchísimo. Los operadores estuvieron muy al pendiente”, dijo en declaraciones a medios.

Rutas del Metro y Metrobús para llegar al Palacio de los Deportes

La sede del examen de control de la UNAM en la Ciudad de México cuenta con varias opciones de transporte público cercanas para llegar.

La opción más cercana para llegar al Palacio de los Deportes en Metro es la estación Velódromo de la Línea 9.

Otra alternativa es el Metrobús. Las estaciones Tlacotal y Goma de la Línea 2 son las más cercanas al Palacio de los Deportes.

¿Qué está prohibido llevar al examen de control de la UNAM?

Las autoridades de la UNAM advirtieron a los aspirantes que presenten el examen de control que estará prohibido el ingreso de teléfonos celulares, mochilas, bolsas o bultos grandes.

La Universidad recordó que habrá un sitio donde puedan dejar sus pertenencias mientras hacen el examen de control en el espacio designado en el Palacio de los Deportes.

Recuerda que si tienes dudas, puedes mandar correo a la dirección concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx para atender cualquier inquietud.

La plataforma Tu Sitio permanecerá activa para que los aspirantes saquen citas para el examen de control hasta un día antes del inicio de la aplicación de las pruebas en CDMX.