Vinculan a proceso a Cristian Daniel ‘N’ por homicidio de estudiante de la UNAM en Ixtapaluca

Cristian Daniel “N” fue vinculado a proceso por el homicidio de un estudiante de la FES Zaragoza durante un asalto a un autobús en Ixtapaluca. (Cuartoscuro).

Cristian Daniel “N”, quien le quitó la vida a un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue vinculado a proceso por el delito de robo con la agravante de causar la muerte.

La Fiscalía del Estado de México informó que pudo acreditar ante el Juez de Control su probable participación en el homicidio.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, el pasado 16 de julio dos hombres y una mujer habrían abordado un autobús del transporte público que circulaba a la altura del municipio de Ixtapaluca, simulando ser pasajeros, para una vez a bordo de la unidad sacar un arma de fuego con la que habrían amenazado a los pasajeros con la intención de despojarlos de sus pertenencias.

En algún momento, la víctima, intentó resistirse al asalto, por lo que uno de los masculinos, quien portaba el arma de fuego, le disparó y murió en el lugar.

Tras comentar el homicidio, los asaltantes descendieron de la unidad de transporte a la altura de Ixtapaluca y abordaron un vehículo que seguía al autobús para huir del lugar.

Fiscalía vincula a Cristian ‘N’ con banda criminal

El análisis videográfico y de inteligencia de la Fiscalía y la estatal Secretaría de Seguridad estatal vincularon al hombre con un grupo dedicado al robo de transporte de pasajeros que opera en la carretera México-Puebla con el mismo modus operandi con el que actuaron los hoy detenidos.

Asimismo, las cámaras de videovigilancia permitieron reconstruir el recorrido realizado por los probables responsables antes y después del hecho.

“De este análisis se desprende que el vehículo empleado por los probables responsables era conducido por Cristian Daniel ‘N’, quien posteriormente fue detenido sobre la carretera federal México-Puebla, en posesión de envoltorios de aparentes narcóticos, por lo que quedó a disposición de la Autoridad Judicial”, señalaron las dependencias.

Tras vincularlos a proceso el Juez decretó su vinculación a proceso, por lo que estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El detenido en caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una penalidad de hasta 70 años de prisión.

Finalmente, la Fiscalía mexiquense afirmó que continúa con las investigaciones “para detener a todos los intervinientes en los hechos”.