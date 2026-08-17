Resultados de examen de control UNAM 2026 serán publicados hacia último fin de semana de agosto

La UNAM implementó un examen de control después de encontrar un aumento sospechoso en el número de aspirantes que tuvieron más de 100 aciertos en la prueba en línea.

Los resultados del examen de control de la UNAM 2026 serán publicados hacia el último fin de semana de agosto, adelantó Javier de la Fuente, secretario general de la institución.

El funcionario aclaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo “en tiempo real” las calificaciones de las pruebas aplicadas en Oaxaca capital, León y Tijuana durante la semana pasada y lo mismo ocurrirá con los exámenes realizados en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, “no puedes hacer nada hasta que tengas todos los resultados. Una vez que se tienen todos, hacemos la ponderación, la clasificación de acuerdo con los espacios que tenga cada escuela, cada facultad, cada turno”.

El secretario Javier de la Fuente dijo que ese proceso llevará más tiempo porque la Universidad tiene que distribuir a todos los aspirantes aceptados en “los espacios que la UNAM tiene en Ciudad de México, el área metropolitana y los estados”.

El último fin de semana de agosto es el del sábado 29 y domingo 30 de agosto. Las clases para los alumnos de nuevo ingreso, es decir, para los que presentaron el examen de control, están programadas para comenzar el lunes 31 de agosto.

La UNAM hará el examen de control en el Palacio de los Deportes del 17 al 19 de agosto. Habrá tres turnos por día. (Nicolás Tavira)

¿Cuántos aspirantes llegaron al Palacio de los Deportes para el examen de control UNAM 2026?

Acudieron 4 mil 200 de los 5 mil 900 aspirantes que sacaron ficha para el primero de tres turnos programados para este lunes 17 de agosto,

La UNAM atenderá a alrededor de 6 mil 900 aspirantes por turno en los tres espacios habilitados en el Palacio de los Deportes:

El domo con capacidad para atender a 850 aspirantes.

con capacidad para atender a 850 aspirantes. El pabellón este con capacidad para 3 mil 700.

con capacidad para 3 mil 700. El pabellón oeste con capacidad para 1 mil 400.

De la Fuente explicó que el ausentismo del examen de control es multifactorial, pues muchos jóvenes hacen exámenes en varias universidades al mismo tiempo y “un porcentaje que fue aceptado ya no concluye su inscripción. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo aplicó a otra universidad y al final del día les queda un poco más cerca".

“Yo no podría decir que son los que hicieron algo indebido o los que tuvieron algo mal”, agregó el funcionario sobre los aspirantes que ya no hicieron su examen de control.

La UNAM habilitó tres espacios en el Palacio de los Deportes para el examen de control. (Nicolás Tavira)

Aspirantes denuncian fallas en equipo para hacer examen de control

Xianya Colín Hernández, una de las primeras aspirantes en terminar el examen de control en el Palacio de los Deportes, reveló fallas en el funcionamiento en las tabletas que les dieron para realizar la prueba pues estas se reiniciaron en varias ocasiones.

“Las pantallas estaban rayadas y no había una buena conexión a internet. Yo tuve como tres fallas para ingresar mi usuario y tuve que cambiar de tablet”, narró en entrevista para El Financiero.

Otras de las aspirantes que tuvo problemas técnicos fue Valeria. Ella explicó que tardó más tiempo en hacer el examen debido a que su tablet se reinició hasta cuatro veces.

“Después tuve problemas porque, cuando estaba contestando las preguntas, el examen se salió y la pantalla se puso en blanco”, se quejó.

Con información de Octavio Vargas y Fernando Merino