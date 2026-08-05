Vinculan a proceso a Iván Martín ‘N’, cómplice del sicario que asesinó a la influencer Valeria Márquez

Iván Martin "N" fue vinculado a proceso. Se le acusa de ser el coautor del asesinato de la influencer, Valeria Márquez.

Fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, Iván Martín “N”, considerado como cómplice del sicario que asesinó a la influencer Valeria Márquez, hechos registrados el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

El Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Partido Judicial, Miguel Ángel Galván Esparza, dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria de la Fiscalía de Jalisco.

El juzgador calificó la posible participación previa, del Iván Martín “N”, quien resguardó la escena del crimen, y esperó a que el asesino cometiera la agresión, y después lo escoltó en un vehículo de color blanco, el sicario escapó a bordo de una motocicleta.

Las indagatorias continuarán a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, cuyo Ministerio Público obtuvo los datos de prueba suficientes para obtener los mandamientos judiciales y aprehender a Iván Martín durante un cateo en una finca de la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, donde se aseguraron distintos indicios, como drogas, dos armas de fuego, aparatos de telefonía móvil, e identificaciones, por lo que se abrió una indagatoria por suplantación de identidad.

En las indagatorias se identifica al imputado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), y también se investiga su eventual participación en otros hechos criminales.

El caso provocó conmoción social debido a que el ataque quedó registrado en la transmisión en redes sociales que hacía la creadora de contenido.

El sicario se identificó como repartidor de plataforma e ingresó a Blosom, verificó la identidad de la también modelo, y le disparó dos veces: en el torso y en la cabeza.

Asesino de Valeria Márquez continúa prófugo

Según la investigación, el crimen fue ordenado por el considerado integrante del primer círculo del CJNG, Ramón Ángel Álvarez, alias “R1″, líder de la célula criminal los “R”, detenido el 30 de julio pasado tras un enfrentamiento en Atotonilco el Alto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que Francisco Álvarez Solorio, hijo del R1, fue pareja sentimental de Valeria, y pidió a su padre que la asesinaran.

Francisco permanece prófugo, y a más de un año del feminicidio trascienden en redes sociales audios, videos y capturas de pantalla atribuidos a la creadora de contenido, los cuales evidencian una relación tóxica; entre las declaraciones destaca una que muestra el motivo de su ejecución, “me dijo que le daba asco saber cuántos me había acostado…”.