‘Se me bajó la presión’: ¿Quién es La Beba, influencer con la que apareció César Gastélum en su último post?

La Beba es una influencer relacionada con César Gastélum, creador de contenido asesinado durante una transmisión en vivo. Ella apareció en varias publicaciones junto al joven, incluida la última que él compartió antes del ataque.

Durante el en vivo, la mamá de la joven le llamó para externarle su preocupación, pues pensaba que se encontraba con César Gastélum al momento del ataque. Incluso comentó que la noticia le provocó una fuerte impresión a tal grado de que “se le bajó la presión”. Además, aseguró que al día siguiente iban a verse pues le daría serenata.

Un día después del asesinato de Gastélum, La Beba utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida al influencer.

“Descansa en paz, todavía no puedo creer que esto sea verdad, lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés encuentres toda la paz que mereces, que Dios te reciba con los brazos abiertos y tu recuerdo viva siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte”.

La Beba se despidió de César Gastélum con un mensaje en Instagram. (Foto: Captura)

¿Quién es La Beba?

La Beba es una creadora de contenido originaria de Sinaloa que ha construido una comunidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte videos de tendencias virales en redes sociales, bailes y momentos de su vida cotidiana.

En su cuenta de Insta apenas alcanza unos miles de seguidores, pero en su TikTok tiene poco más de un millón de seguidores.

En sus publicaciones también muestra algunas características de su estilo de vida, salidas con amigos, viajes y colaboraciones con otros influencers, así como con marcas y negocios, en su mayoría locales. En distintas ocasiones ha hablado abiertamente sobre pertenecer a la comunidad LGBT+.

La influencer también suele interactuar con su audiencia mediante transmisiones en vivo, espacio donde conversa con sus seguidores y reacciona a temas de actualidad relacionados con su vida personal y su actividad como creadora de contenido.

Su nombre cobró mayor relevancia después del asesinato de César Gastélum, ya que ambos aparecían juntos en diversas publicaciones en redes sociales. Incluso, la última grabación que el influencer compartió antes del ataque fue un video en el que ambos aparecen bailando.

¿Qué relación tenía La Beba con César Gastélum?

La cercanía entre ambos quedó reflejada en diversas publicaciones compartidas en redes sociales, donde aparecían conviviendo y participando juntos en videos públicados por César Gastélum.

Después del asesinato del creador de contenido, algunos usuarios especularon sobre una posible relación sentimental entre ambos; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos había confirmadp públicamente un noviazgo, por lo que no existe información oficial que acredite ese vínculo.

Lo que sí es público es que mantenían una amistad cercana.

¿Cómo fue el asesinato de César Gastélum?

César Gastélum realizaba una transmisión en vivo mientras participaba en un reto que consistía en entregar pedidos de un restaurante de comida rápida mediante una aplicación de reparto.

Durante la grabación, uno de sus dos acompañantes advirtió sobre el paso de una motocicleta que llamó su atención. Minutos después, el vehículo regresó y se detuvo a escasos centímetros.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, uno de los sujetos a bordo de la moto disparó contra César Gastélum.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y servicios de emergencia; sin embargo, paramédicos confirmaron que el creador de contenido ya no contaba con signos vitales, informó Quadratín.

Tras el asesinato del influencer, la plataforma Kick suspendió el canal donde el influencer realizaba sus transmisiones en vivo, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.