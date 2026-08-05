Un hombre es investigado por darle cerveza a un caballo en Puebla; provoca indignación en redes

Un hombre presuntamente le dio de beber alcohol a un caballo en Puebla. (Captura de video).

Autoridades de Puebla presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un caso de maltrato animal, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparentemente una persona suministra una bebida alcohólica a un caballo.

En el video difundido en redes sociales se observa a un hombre que sujeta una lata de cerveza para hacer que el equino beba, mientras se ríe por la situación y otras personas observan sin intervenir.

Tras revisar el material audiovisual, el Departamento de Normatividad y Denuncias del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) determinó que podrían existir actos constitutivos de delito, por lo que dio vista a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales para que integre la carpeta de investigación.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Puebla, los hechos habrían ocurrido en el municipio de Huixcolotla y la intervención de la Dirección de Bienestar Animal (DIBA) se dio tras recibir dos reportes ciudadanos a través de la línea telefónica de atención disponible las 24 horas.

Buscan a responsable de maltrato contra el caballo

Las autoridades estatales indicaron que la Fiscalía deberá establecer el lugar donde ocurrieron los hechos, esclarecer lo sucedido e identificar a la persona que presuntamente incurrió en el maltrato del animal.

La directora de Bienestar Animal del SEDIF, Michele Islas Ganime, informó que la dependencia dará seguimiento al procedimiento legal y mantendrá la colaboración con las autoridades ministeriales hasta el esclarecimiento del caso.

“El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la protección de los seres sintientes y la aplicación de la ley. Toda conducta que represente maltrato o crueldad animal será atendida con seriedad, responsabilidad y conforme al marco jurídico vigente”, sostuvo el SEDIF.

En Puebla, el maltrato y la crueldad animal están tipificados como delitos graves en el Código Penal del Estado, con sanciones de prisión que van de uno a cuatro años, o hasta ocho años si provocan la muerte del animal.