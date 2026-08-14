¿Vuelve seguro de gastos médicos mayores? Corte justifica aumento de presupuesto para 2027

La nueva SCJN plantea aumentar 12.7 por ciento su presupuesto para 2027 y solicitar seis mil 104.5 mdp a la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2027 por 6 mil 104.5 millones de pesos, monto que representa un incremento de 12.7 por ciento en términos reales respecto a los recursos aprobados para el máximo tribunal en 2026.

El anteproyecto fue aprobado por el Pleno el pasado 6 de agosto y ya fue remitido al Órgano de Administración Judicial (OAJ), como parte del proceso para definir el presupuesto de la Corte durante el próximo año.

La SCJN justificó el incremento al señalar que ocho de cada 10 pesos solicitados para 2027 serán destinados a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

El máximo tribunal afirmó que las remuneraciones contempladas cumplen con los artículos 94 y 127 de la Constitución, por lo que ninguna supera la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

De acuerdo con la Corte, los recursos restantes permitirán dar continuidad a proyectos de innovación y mejora institucional, así como realizar trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. También se contempla renovar gradualmente el equipo tecnológico de Plural TV, su canal de televisión, que tiene más de 20 años de antigüedad.

Hugo Aguilar Ortiz durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro). (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

¿Por qué aumentó el presupuesto de la Suprema Corte para 2027?

La institución sostuvo que la propuesta responde a una política de administración responsable de los recursos públicos, basada en criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia. Añadió que el objetivo es contener el gasto sin dejar de garantizar las condiciones necesarias para cumplir con su mandato constitucional.

La SCJN recordó que durante 2025 y 2026 enfrentó reducciones respecto de los recursos que había solicitado originalmente. En 2025, el recorte fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que para 2026 fue de 11.2 por ciento, por 661 millones de pesos.

Como parte de las medidas aplicadas durante 2026, la Corte reportó la eliminación de diversas prestaciones y apoyos para ministros y mandos superiores, además de la reducción de gastos de telefonía móvil y gasolina y la cancelación del ajuste salarial para todo el personal.

También informó sobre la reducción de 83 plazas en áreas administrativas, equivalente a 10 por ciento de la plantilla de esas áreas, así como la cancelación de recursos destinados a becas para el personal.

Para 2027, el Pleno aprobó además, por mayoría de seis votos, incluir una previsión presupuestaria para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de la institución, con excepción de ministras y ministros.

La contratación del seguro quedaría sujeta a la disponibilidad presupuestal y a la eventual aprobación de la Cámara de Diputados. La ministra Lenia Batres Guadarrama calificó esta prestación de inconstitucional y solicitó que los 95 integrantes de su ponencia no reciban dicho beneficio.

El anteproyecto todavía deberá continuar con las etapas correspondientes del proceso presupuestario antes de convertirse en el presupuesto definitivo de la Suprema Corte para 2027.